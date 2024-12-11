Алгоритм дій незмінний. Зеленський відреагував на ракетні небезпеки

У разі ракетних небезпек алгоритм дій незмінний. Під час повітряної тривоги необхідно реагувати та ховатися в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Якщо загроза й лунає сигнал повітряної тривоги, на це треба реагувати. Знайте, де укриття. І бережіть себе. Я вдячний усім захисникам неба, які бережуть Україну. Слава нашим воїнам! Слава нашим людям!", - наголосив Зеленський.

Росія може знову вдарити по Україні "Орєшніком"

Як повідомило Reuters, США вважають, що російський "Орєшнік" глобально не змінить хід війни. Однак РФ може знову вдарити по території України.

За даними джерела агенства, Росія може запустити ще одну гіперзвукову балістичну ракету по Україні найближчими днями. У США вважають, що "Орєшнік" - це лише чергова спроба Росії тероризувати Україну.

Також нагадаємо, що 8 грудня посольство Сполучених Штатів у Києві повідомило про збільшення загроз з боку російських ракет і безпілотників. У зв'язку з цим громадян США закликали стежити за сповіщеннями українського уряду щодо повітряних атак.

Військовий експерт Іван Ступак вважає, що російські війська, ймовірно, готують новий масований удар по Україні найближчим часом. Однак поки не відомо, застосують вони "Орєшнік" чи інші ракети.

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