К Зеленскому нагрянула полиция: что происходит

Зеленский нарушил закон про выборы
К Зеленскому на выборах 2019 нагрянула полиция. Он голосовал на Оболони в Киеве и показал свой заполненный бюллетень. Об этом информирует Новинач в социальной сети Facebook.
"К Зеленскому приехала полиция и выписывает ему штраф за то, что он показал заполненный бюллетень", - указано в сообщении под соответствующим фото.
Зеленский нарушил закон про выборы (фото: facebook.com/novina4)
Пользователи неоднозначно отреагировали на данный инцидент. Некоторым показалось странным подобное незнание законов, однако нашлись и те, кто поддержал Зеленского:
Напомним, что в Кривом Роге во время голосования прямо на избирательном участке местная жительница пыталась съесть свой бюллетень.
Мы сообщали, что Зеленского атаковала беременная активистка Femen. Женщина встретила его под участком с криками: "Хватит насиловать страну".
Также ранее мы писали, что Зеленский проголосовал на выборах. После чего обратился к присутствующим на участке СМИ, поздравил всех с Вербным воскресеньем и объявил, что сегодня "обязательно будет победа украинцев".