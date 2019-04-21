ЧП на выборах: мужчина умер прямо на избирательном участке

Выборы 2019 – на участке под Тернополем умер избиратель (коллаж РБК-Украина)

Выборы 2019 унесли жизнь одного из избирателей

На выборах президента 2019 на участке под Тернополем умер избиратель. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что трагический инцидент произошел на УИН № 610496.

"Мы уже находимся на оперативной связи с губернатором и УИК. Относительно этого досадного происшествия. Это произошло в Тернопольской области. Это УИК № 610496. Я призываю уважать чувства родственников", - заявила Слипачук.

Следует отметить, что ранее во время первого тура президентских выборов 31 марта произошел похожий инцидент. Во Львове на избирательном участке после голосования на выборах президента Украины умер мужчина.

Выборы 2019 – на участке под Тернополем умер избиратель (коллаж РБК-Украина)

По словам председателя Железнодорожной районной администрации Ирины Джурик, обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Мужчина пришел на участок, проголосовал, вышел и за пределами участка упал и умер. На месте уже есть семья, дети, "скорая", полиция. Обстоятельства происшествия выясняют", - рассказала она.

Следует напомнить, что сегодня, 21 апреля – второй тур президентских выборов. Эксперты предупредили о возможных противоправных действиях и провокациях возле избирательных участков. Кроме того, они рассказали, как защитить себя от фальсификаций. Рекомендуется приходить на выборы со своими ручками, а также не уходить с участка, не проголосовав.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский проголосовал на выборах президента. После голосования Зеленский обратился к присутствующим на участке СМИ, поздравил всех с Вербным воскресеньем и объявил, что сегодня "обязательно будет победа украинцев".

Отметим, по пути на избирательный участок охрана обступила Зеленского, а одна из активисток Femen встретила его с криками: "Хватит насиловать страну".