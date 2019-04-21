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Князев рассказал, где большего всего было нарушений во время голосования

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 22:07
Князев рассказал, где большего всего было нарушений во время голосования
Фото: Сергей Князев (РБК-Украина)

Лидерами в нарушениях избирательного законодательства остаются Киев, Днепропетровская и Донецкая области

Председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что лидерами в нарушениях избирательного законодательства во время голосования на выборах президента остаются Киев, Днепропетровская и Донецкая области. Об этом он заявил в ходе брифинга, передает пресс-служба МВД.

Князев подтвердил, что сегодня на избирательных участках умерли двое граждан, в Волновахе и Тернопольской области.

Также глава полиции отметил, что из 22 сообщений о "минировании", объектами атак были - Харьковский и Львовский аэропорты, супермаркеты, культовые православные сооружения. Взрывотехники провели проверки, никаких взрывчатых веществ не обнаружили.

Напомним, в течение дня выборов в Украины, по состоянию на 20:30, к правоохранителям поступило 1245 заявлений и сообщений о правонарушениях, связанные с избирательным процессом.

По его словам, в течение дня поступило 42 сообщения о минировании объектов по всей Украине. Кроме того, он отметил, что в Авдеевке умерла женщина, не дойдя до избирательного участка. Также в течение дня фиксировались случаи, когда лица пытались вынести бюллетень за пределы избирательного участка.

 

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