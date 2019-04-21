Обнародованы окончательные данные экзит-пола ТСН

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Данные на 20:00 подтверждают победу Зеленского

Данные экзит-пола ТСН свидетельствуют, что во втором туре президентских выборах 2019 в Украине побеждает Владимир Зеленский. Результаты обнародованы в эфире телеканала 1+1, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По данным экзит-пола на 20:00, Зеленского поддержали 72,8% избирателей, Порошенко - 27,2%.

Опрос провели исследовательские компании TNS Kantar и Info Sapiens по заказу канала 1+1. Опрошено около 16 тысяч респондентов на выходе из 600 избирательных участков методом личного интервью. Погрешность выборки составляет не более 0,7%.

Напомним, по данным Национального экзит-пола по состоянию на 20:00 Владимир Зеленский набирает голосов 73% голосов, Петр Порошенко - 25,5%.

Отметим, по данным "Всеукраинского экзит-пола" на 18:00 побеждает Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,7% избирателей, за Петра Порошенко отдали свои голоса 26,3% опрошенных.

Президент Украины Петр Порошенко уже признал свое поражение и поздравил Владимира Зеленского с победой.