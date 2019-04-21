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Закусила: в Кривом Роге женщина проголосовала и съела бюллетень (фото)

STYLERКурьезы    21.04.2019 - 14:23
Закусила: в Кривом Роге женщина проголосовала и съела бюллетень (фото)
Выборы 2019 проходят 21 апреля (Коллаж РБК-Украина)

В Кривом Роге женщина отличилась странной выходкой во время выборов 2019

Во время второго тура выборов президента Украины 2019, в котором принимают участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко, произошел новый скандал. Так, в Кривом Роге во время голосования прямо на избирательном участке местная жительница пыталась съесть свой бюллетень.

По словам активистки Инны Иванченко, курьезный случай произошел на участке №121507. Женщина в состоянии алкогольного опьянения пришла, чтобы отдать голос за кандидата. Она даже поставила отметку напротив фамилии своего фаворита. Но после этого по неизвестным причинам начала жевать бюллетень. Достать изо рта женщины удалось лишь остатки документа.

"На участке №121507 женщина в состоянии алкогольного опьянения съела бюллетень. Кусочек успели выхватить", - написала в Facebook Иванченко, опубликовав снимок того самого документа (точнее, того, что от него осталось)

Закусила: в Кривом Роге женщина проголосовала и съела бюллетень (фото)

В Кривом Роге избирательница съела бюллетень (фото: facebook.com/inna.ivanchenko.75)

Добавим, что такой бюллетень считается испорченным. Ведь кроме того, что женщина пожевала документ, она также оставила поверх надписей неразборчивое послание кандидатам в президенты или членам избирательной комиссии.

Тем временем пользователи смеются с деяния неадекватной избирательницы.

"Закусила", - пошутил один юзер.

"Хорошо, что он во втором туре бюллетень не такой длинный, как в первом", - отметил другой пользователь.

Закусила: в Кривом Роге женщина проголосовала и съела бюллетень (фото)

Скриншот (facebook.com/inna.ivanchenko.75)

"В неї ж страшна токсикація буде від тих кандидатів", - написал третий.

"А он что, съедобный? Зачем тогда я себе завтрак готовлю..." - задал риторический вопрос четвертый комментатор.

Закусила: в Кривом Роге женщина проголосовала и съела бюллетень (фото)

Скриншот (facebook.com/inna.ivanchenko.75)

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