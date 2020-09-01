Пенсии повысят еще одной категории украинцев: кому повезет

В Украине поднимут пенсии еще одной категории (Коллаж РБК-Украина)

Пенсионеры смогут получить ощутимую надбавку к выплатам уже совсем скоро

В Украине могут утвердить специальные доплаты для пенсионеров, которые достигли возраста 75 лет. Это будет ежемесячная добавка для тех пенсионеров, которые в советское время получали небольшие зарплаты.

Кабинет министров Украины и Верховная Рада планируют с 2021 года ввести доплаты для пенсионеров, которым уже исполнилось 75 лет. Это будут такие же доплаты, как те, которые ввели в 2020 году для 80-летних. Как объяснила глава комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова в комментарии для "Интерфакс-Украина", такая надбавка нужна людям, которые работали еще в советское время.

"Сейчас мы ждем 15 сентября, когда будет внесен государственный бюджет. Я на постоянном контакте с министром. Он закладывает надбавку для лиц 75+. Будем помогать людям, которые работали в основном в советское время и имеют очень маленькую пенсию сейчас", - рассказала Третьякова.

Она напомнила, что в 2020 году Верховная Рада утвердила два закона, согласно которым пенсионеры от 80 лет дополнительно получили не только доплату в 1 тысячу гривен, которую было выдано одноразово, но и доплату в размере 500 гривен ежемесячно к пенсии пожизненно.

Третьякова объяснила, что в Украине много пенсионеров, которые работали еще во времена советских времен, когда не было высоких заработных плат и потому у них сейчас очень маленькие пенсии, а это несправедливо.

Напомним, ранее мы писали о том, какие изменения ждут украинцев с 1 сентября 2020 года.

А также мы рассказывали о том, каким категориям пенсионеров пересчитают пенсии в сентябре.