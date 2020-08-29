Украинцам в сентябре пересчитают пенсии: повезет не всем

Пенсии в Украине 2020 (коллаж РБК-Украина)

С 1 сентября 2020 года в Украине полтора миллиона пенсионеров получат выплату в размере на 111 гривен больше, что напрямую связано с повышением минимальной зарплаты.

Однако не стоит радоваться, ведь на повышение может рассчитывать лишь та часть украинцев, которая выполнила требования по стажу. Кому и как пересчитают пенсии, информирует издание Obozrevatel.

Повышение выплат коснется далеко не каждого, но те, кто выполнил определенные обязательные процедуры и достиг возраста 65 лет, имеют права на 40% минималки. До 1 сентября это будет составлять 1889 грн, а после - 2000 грн.

На данный момент сложно однозначно ответить, сколько украинцев на самом деле получают минималку. Экс-министр социальной политики Андрей Рева утверждает, около 75% сотрудников мелких и средних предприятий официально имеют такую зарплату. При этом, большинство из них получают часть дохода в конверте.

То есть имеется два варианта, при которых на вас может отобразиться повышение минималки. Первый - вы получаете большую часть зарплаты в конверте, а официально живете на минимальный оклад.

В таком случае работодатель вынужден будет увеличить размер белой зарплаты, которая начисляется и выплачивается официально. Второй - если вы действительно получаете минималку. В таком случае размер дохода должен вырасти на 277 грн - и это минимум.

Напомним, что по состоянию на 1 июля 2020 года средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составлял 3 393,54 гривны.

Ранее в правительстве назвали условие, при котором пенсионный возраст для женщин могут увеличить.