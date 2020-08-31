Повышение зарплат и пенсий, новые правила в школах: что изменится в Украине с 1 сентября

Все изменения в Украине с 1 сентября (Коллаж РБК-Украина)

С 1 сентября в Украине вступят в силу очень важные изменения

Осень принесет украинцам много интересных изменений. С 1 сентября в стране повышается уровень минимальной зарплаты, изменятся выплаты медикам, дети пойдут в школу по новым правилам, а также поменяются правила пересечения границы с Беларусью. Что поменяется в жизни украинцев – читайте в Styler.

Повышение минималки, пенсий и зарплат

С 1 сентября минимальная заработная плата повышается на 6% - до 5000 гривен. Повышение не очень большое, до 1 сентября было 4723 гривны. Однако оно потянет за собой повышение других выплат, которые привязаны к сумме минимального заработка. Это единый социальный взнос, которые ФЛП платят ежемесячно, и минимальные пенсии – до 1769 гривен (было – 1712 гривен).

Планируется также повышение заработных плат врачам на 70%. Средний персонал получит надбавку до 50%, а медсестры – до 25%.

Школы откроют двери для детей

С 1 сентября школы Украины откроются для учеников. Для детей разного возраста введены новые правила – ношение масок, использование дезинфекторов, проверка температурного режима, разделение на группы и разные смены, чтобы снизить риск заразиться.

Страна поделена на зоны и только в "красной" дети вынуждены будут уходить на дистанционное обучение. Одновременно с этим в Минздраве предупредили, что при повышении заболеваемости, на карантин могут отправить как отдельные классы, так и все учебное заведение.

Пересечение границы с Беларусью только по загранпаспортам

Для поездок в Беларусь украинцам теперь понадобится загранпаспорт с 1 сентября. Это облегчит и ускорит прохождение пограничного контроля и обезопасит граждан Украины в случае утери документа. Граждане Украины, которые проживают на территории Беларуси, смогут оформить загранпаспорт в Посольстве Украины в Минске или Консульстве в Бресте. Те, кто находится в Беларуси на данный момент без загранпаспорта, сможет вернуться домой без проблем.

Ответственность за нарушения работодателям

С 1 сентября усилится контроль над оформлением наемных работников. Государственная служба по вопросам труда будет проверять недобросовестных работодателей. Вырастут штрафы от минимального в размере 8500 гривен до максимального в 141 тысячу гривен. Работодателям, которые нарушат закон, грозит финансовая, административная и уголовная ответственность.

Банки в Украине будут работать по новым правилам

Нацбанк с 1 сентября установил новые требования к рекламе банковских услуг и сайтов финансовых учреждений. Все организации обязаны будут предоставлять только достоверную, правдивую, актуальную и максимально полную информацию о депозитах, кредитах, условиях, комиссиях, ценах и рисках.

Напомним, ранее мы писали о том, каким категориям украинских пенсионеров сделают пересчет пенсий в сентябре 2020 года.