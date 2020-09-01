Пенсії підвищать ще одній категорії українців: кому пощастить

В Україні піднімуть пенсії ще одній категорії (Колаж РБК-Україна)

Пенсіонери зможуть отримати відчутну надбавку до виплат вже зовсім скоро

В Україні можуть затвердити спеціальні доплати для пенсіонерів, які досягли віку 75 років. Це буде щомісячна добавка для тих пенсіонерів, які в радянський час отримували невеликі зарплати.

Кабінет міністрів України та Верховна Рада планують з 2021 року ввести доплати для пенсіонерів, яким вже виповнилося 75 років. Це будуть такі ж доплати, як ті, які ввели у 2020 році для 80-річних. Як пояснила голова комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова в коментарі для "Інтерфакс-Україна", така надбавка потрібна людям, які працювали ще в радянський час.

"Зараз ми чекаємо 15 вересня, коли буде внесено державний бюджет. Я на постійному контакті з міністром. Він закладає надбавку для осіб 75+. Будемо допомагати людям, які працювали в основному в радянський час і мають дуже маленьку пенсію зараз", - розповіла Третьякова.

Вона нагадала, що у 2020 році Верховна Рада ухвалила два закони, згідно з якими пенсіонери від 80 років додатково отримали не тільки доплату в 1 тисячу гривень, яку було видано одноразово, але і доплату у розмірі 500 гривень щомісяця до пенсії довічно.

Третьякова пояснила, що в Україні багато пенсіонерів, які працювали ще за часів радянських часів, коли не було високих заробітних плат і тому у них зараз дуже маленькі пенсії, а це несправедливо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які зміни чекають на українців з 1 вересня 2020 року.

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