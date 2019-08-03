Огромный смерч и мощные ливни: в Одессе разбушевалась стихия (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Видео торнадо показали в сети

Мощный ливень в Одессе залил улицы буквально за несколько минут, и в некоторых районах города образовались настоящие водные каналы. Также непогода разгулялась и в пригороде, где был зафиксирован смерч. Воздушную воронку сняли на видео очевидцы. В сети показали последствия стихии, которая прошлась по Южной Пальмире.

Отмечается, что больше всего от непогоды досталось Киевскому и Малиновскому районам, на Фонтане и в Черемушках.

Из-за залитых дорог возникли сложности с движением машин и общественного транспорта. В частности, остановилось движение троллейбуса по проспекту Небесной Сотни, маршрут были вынуждены изменить, передает местное издание "УСИ".

Ливни залили улицы Одессы (Фото: usionline.com)

Жители сняли на камеру зрелищное природное явление - смерч - эта довольно высокая воронка в небе в дневное время образовалась под Одессой недалеко от черты города.

К счастью, ветер "фокусничал" не долго, и воздушные массы кружили практически на месте, поэтому обошлось без разрушений.

Видео: YouTube / Andrey Mount

Напомним, что по прогнозам синоптиков на этих выходных в Украине в ряде областей будет ухудшение погодной ситуации - сильные ливни, град и шквалы на Юге, в восточных областях и в районе Прикарпатья. Непогода обусловлена циклоном, который пришел в нашу страну из Румынии.

Также было объявлено штормовое предупреждение на 4 августа.

Видео: YouTube / USI Online

Как сообщалось ранее, на днях мощный ураган пронесся по Запорожской области. Стихия срывала с домов крыши и валила деревья и столбы. В сети появились видео бури.

Перед этим в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты сорвал крыши со многих домов.

Добавим, что 3-4 августа ожидается подъем уровня воды на реках в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.