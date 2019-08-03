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Величезний смерч та потужні зливи: в Одесі розгулялася стихія (відео)

STYLERЖиття    03.08.2019 - 16:10
Величезний смерч та потужні зливи: в Одесі розгулялася стихія (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Відео торнадо показали в мережі

Потужна злива в Одесі залила вулиці буквально за кілька хвилин, і в деяких районах міста утворилися справжні водні канали. Негода розгулялася і в передмісті, де був зафіксований смерч. Повітряну воронку зняли на відео очевидці. У мережі показали наслідки стихії, яка пройшлася по Південній Пальмірі.

Зазначається, що найбільше від негоди дісталося Київському та Малиновському районам, на Фонтані та у Черемушках.

Через залиті дороги виникли складнощі із рухом машин і громадського транспорту. Зокрема, зупинився рух тролейбусів по проспекту Небесної Сотні, маршрут були змушені змінити, передає місцеве видання "УСІ".

 

Зливи залили вулиці Одеси (Фото: usionline.com)

Мешканці зняли на камеру видовищне природне явище - смерч - ця досить висока воронка в небі в денний час утворилася під Одесою недалеко від межі міста.

На щастя, вітер "фокуснічав" не довго, і повітряні маси кружляли практично на місці, тому обійшлося без руйнувань.

Відео: YouTube / Andrey Mount

Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків на цих вихідних в Україні в ряді областей буде погіршення погодної ситуації - сильні зливи, град та шквали на Півдні, в східних областях і в районі Прикарпаття. Негода обумовлена циклоном, який прийшов у нашу країну з Румунії.

Також було оголошено штормове попередження на 4 серпня.

Відео: YouTube / USI Online

Як повідомлялося раніше, днями потужний буревій пронісся по Запорізькій області. Стихія зривала з будинків дахи і валила дерева і стовпи. У мережі з'явились відео бурі.

Перед цим у Закарпатській області величезний град пошкодив домогосподарства, а ураган буквально за три хвилини зірвав дахи з багатьох будинків.

Додамо, що 3-4 серпня очікується підйом рівня води на річках в Івано-Франківській та Закарпатській областях.

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