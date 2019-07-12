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Люди падали на песок: по пляжу Одессы пронесся огромный смерч (видео)

STYLERПроисшествия    12.07.2019 - 18:27
Люди падали на песок: по пляжу Одессы пронесся огромный смерч (видео)
На пляже Одессы пронесся смерч (коллаж: РБК-Украина)

Нетипичные для Украины смерчи все чаще замечают в разных областях

По пляжу Лузановка в Одессе пронесся огромный смерч, который сильно напугал людей. Высокий вихрь на огромной скорости пронесся побережьем Черного моря, сломал пляжный зонт и поднял в воздух вещи отдыхающих. Видео опубликовано на Facebook-странице паблика "Подслушано Одесса".

По свидетельствам очевидцев, смерч совершенно неожиданно появился на песке, выбросил в море водные аттракционы и унесся туда же.

Продолжалось все это несколько секунд, - говорят очевидцы - никто не пострадал, но многие люди с перепугу попадали на песок, чтоб их не унесло.

 

Смерч в Лузановке Он неожиданно появился на песке, сломал зонтик, выбросил в море водные аттракционы и ушёл следом туда же. Продолжалось всё это около минуты, никто не пострадал, но многие с перепугу попадали на песок, чтоб их не унесло Видео: Владислав Владыка для 048

Опубліковано Подслушано Одесса Пʼятниця, 12 липня 2019 р.

На пляже Одессы пронесся смерч (видео: facebook.com/odessahello)

Отметим, что пользователи сети в комментариях под видео винят во всем проблемы с экологией, непродуманную застройку городов, а также чрезмерную вырубку лесов в Украине.

  • Ммм... Какая красота... Ждем 4-5 категории... Которые дома сносят.
  • Жесть, когда в Одессе были смерчи, да никогда, что с экологией творится, вот и последствия.
  • Меньше нужно было вырубать леса. Карпаты стоят полулысые, скоро торнадо будут гулять как в Америке.
  • Да и при постройке жилмассивов, никто не учитывает розу ветров.

Люди падали на песок: по пляжу Одессы пронесся огромный смерч (видео)

На пляже Одессы пронесся смерч (скрин: facebook.com)

Кстати, в сети показали видео, на котором во время урагана в Мелитополе огромное дерево упало на автомобиль, проезжавший по улице.

Напомним, Херсонская область сильно пострадала от грозы с ливнем в понедельник, 8 июля. В сети показали последствия дождя, который затопил улицы Новой Каховки и Херсона, а в области зафиксировали смерч.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты сорвал крыши со многих домов.

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