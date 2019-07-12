Люди падали на песок: по пляжу Одессы пронесся огромный смерч (видео)

Нетипичные для Украины смерчи все чаще замечают в разных областях
По пляжу Лузановка в Одессе пронесся огромный смерч, который сильно напугал людей. Высокий вихрь на огромной скорости пронесся побережьем Черного моря, сломал пляжный зонт и поднял в воздух вещи отдыхающих. Видео опубликовано на Facebook-странице паблика "Подслушано Одесса".
По свидетельствам очевидцев, смерч совершенно неожиданно появился на песке, выбросил в море водные аттракционы и унесся туда же.
Продолжалось все это несколько секунд, - говорят очевидцы - никто не пострадал, но многие люди с перепугу попадали на песок, чтоб их не унесло.
Смерч в Лузановке Он неожиданно появился на песке, сломал зонтик, выбросил в море водные аттракционы и ушёл следом туда же. Продолжалось всё это около минуты, никто не пострадал, но многие с перепугу попадали на песок, чтоб их не унесло Видео: Владислав Владыка для 048Опубліковано Подслушано Одесса Пʼятниця, 12 липня 2019 р.
На пляже Одессы пронесся смерч (видео: facebook.com/odessahello)
Отметим, что пользователи сети в комментариях под видео винят во всем проблемы с экологией, непродуманную застройку городов, а также чрезмерную вырубку лесов в Украине.
На пляже Одессы пронесся смерч (скрин: facebook.com)
Кстати, в сети показали видео, на котором во время урагана в Мелитополе огромное дерево упало на автомобиль, проезжавший по улице.
Напомним, Херсонская область сильно пострадала от грозы с ливнем в понедельник, 8 июля. В сети показали последствия дождя, который затопил улицы Новой Каховки и Херсона, а в области зафиксировали смерч.
Ранее мы писали, что в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты сорвал крыши со многих домов.