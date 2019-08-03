Объявлено штормовое предупреждение: в Украине на выходных разгуляется стихия

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Циклон на выходных принесет грозы с градом и шквальный ветер

Погода в Украине на выходных, 3 и 4 августа, будет очень дождливая - прогнозируются сильные ливни, град и шквалы на Юге, в восточных областях и в районе Прикарпатья. Как объяснила синоптик Наталка Диденко, такая непогода будет обусловлена приходом в Украину циклона из Румынии. Об этом говорится на сайте Opogode.

По словам эксперта, в субботу и воскресенье в северных и западных областях (кроме Прикарпатья), прогнозируются осадки в виде небольших дождей, которые будут чередоваться с прояснениями.

4 августа значительно усилится ветер. Его сила будет достигать до 20 метров в секунду. Направление - северо-западное.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

На выходных в среднем по Украине температура воздуха в дневное время составит от +20 до +25 градусов, ночью ожидается от +10 до +17 градусов.

3 августа на Юге прогнозируется более теплая температура - там столбики термометров будут колебаться в пределах +25... +30 градусов.

В столице 3 и 4 августа пройдут небольшие дожди. В воскресенье в Киеве ожидается сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит около +12... +14 градусов, в дневное время - от +​​21 до +24 градусов.

Иллюстративное фото (УНИАН)

Из-за перемещения активного циклона 4 августа объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении синоптиков на сайте Gismeteo.

Согласно их данных, в южных и восточных, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях пройдут грозы и местами сильные ливни, порывы ветра и шквалы до 15-20 м/с, местами - 25 м/с, в отдельных районах также ожидается град.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Напомним, что во время грозы есть риски возможного появления шаровой молнии, поэтому специалисты настоятельно не рекомендуют держать окна и двери открытыми. Также лучше поменьше пользоваться электроприборами.

Если вы находитесь на природе, то лучше укрыться от молний на участке с низкорослыми деревьями и ни в коем случае не рекомендуется находиться под высокими деревьями (соснами, дубами, тополями).

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

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