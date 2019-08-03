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На реках Украины ожидается подъем уровня воды

Новости » Общество    03.08.2019 - 09:00
На реках Украины ожидается подъем уровня воды
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Подъем уровня воды ожидается на реках в западных регионах

В Украине на выходных 3-4 августа ожидается подъем уровня воды на реках в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным синоптиков, на выходных на реках бассейнов Днестра, Прута и Сирета, в пределах Ивано-Франковской области, ожидается подъем уровня воды на 0,3-1,0 метр. Также уровень воды поднимется на реках Закарпатской области.

Отмечается, что негативных последствий в результате подъема уровня воды не ожидается, но при значительных осадках возможно формирование склонного стока, а в горных районах - локальных селевых потоков.

Напомним, ранее в Гидрометцентре сообщали, что в субботу, 3 августа, в Украине ожидается преимущественно дождливая погода. Ночью на Закарпатье и Прикарпатье, а днем в большинстве западных, южных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях ожидается кратковременный дождь, местами возможна гроза.

Добавим, по словам синоптика Наталки Диденко, с 6 августа в Украину начнет возвращаться тепло. Однако, она добавила, что с 3 августа страну накроют дожди и похолодание из-за циклона, который надвигается из Румынии.

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