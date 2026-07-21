Новий міністр оборони Британії виступив з першою заявою про Україну

Вес Стрітінг очолив Міністерство оборони Великої Британії в уряді нового прем'єр-мністра Енді Бернема. Він одразу оголосив свою позицію щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцелярії Енді Бернема.

Вес Стрітінг публічно наголосив, що ключовий пріорітет нового уряду Велої Британії - гарантування безпеки країни.

Як зазначив міністр оборони, для нього честь обійняти таку важливу посаду.

"Ми забезпечимо, щоб наші збройні сили мали необхідні ресурси, і твердо стоятимемо пліч-о-пліч із нашими міжнародними союзниками, особливо з Україною", - підкреслив Стрітінг.

Варто зазначити, що нового британського прем’єра Енді Бернема також часто називають одним із найвідданіших прихильників України у британській політиці.

Хто такий Вес Стрітінг - новий міністр оборони Британії

Він вирішив присвятити своє життя громадській та політичній діяльності ще під час навчання в університеті.

У 2008–2010 роках Стрітінг очолював Національну спілку студентів, а згодом працював над питаннями освіти в благодійній організації ЛГБТ-спільноти Stonewall.

Окрім того, він був муніципальним депутатом лондонського району Редбридж.

У 2015 році Стрітінг уперше переміг на парламентських виборах в окрузі Північний Ілфорд. Через два роки він знову здобув перемогу у своєму окрузі, попри загальну поразку Лейбористської партії.

У 2020 році політик став тіньовим молодшим міністром шкіл. Через рік він увійшов до тіньового уряду Кіра Стармера, очоливши новостворений напрям із питань дитячої бідності.

У листопаді 2021 року Стрітінга призначили тіньовим міністром охорони здоров’я та соціального забезпечення.

З липня 2024 року до травня 2026 року він обіймав посаду міністра охорони здоров’я та соціального забезпечення в лейбористському уряді Стармера.

Наразі Весу Стрітінгу 43 роки.