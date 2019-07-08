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Гигантский град и сорванные крыши: стихия наделала горя на Закарпатье (видео)

STYLERПроисшествия    08.07.2019 - 07:42
Гигантский град и сорванные крыши: стихия наделала горя на Закарпатье (видео)
Ураган на Закарпатье (иллюстративное фото: pixabay.com)

Ураган буквально за несколько минут нанес огромный ущерб жителям Закарпатской области

Ураган на Закарпатье, который пронесся 7 июля, наделал много бед в регионе. В сети показали сорванные ветром крыши с домов и огромный град размером с грецкий орех.

На видео, снятом в селе Сюрте Ужгородского района Закарпатской области видно, что ветром посносило крыши с многих сооружений. Видео сделал и опубликовал пользователь Facebook Рудольф Балажинец.

 

 

Опубліковано Rudolf Balazhinec Неділя, 7 липня 2019 р.

Ураган на Закарпатье (видео: facebook.com/balazhinec)

Очевидец, отснявший видеоматериалы, говорит, что стихия "управилась" буквально за три минуты.

 

 

Опубліковано Rudolf Balazhinec Неділя, 7 липня 2019 р.

Ураган на Закарпатье (видео: facebook.com/balazhinec)

Новые двухэтажные коттеджи стоят без крыш - настолько мощный был удар стихии.

 

 

Опубліковано Rudolf Balazhinec Неділя, 7 липня 2019 р.

Ураган на Закарпатье (видео: facebook.com/balazhinec)

А в селе Великий Раковец Иршавского района на людей с неба падали льдины размером с грецкий орех. Фото выложил пользователь Михаил Мински.

Ураган на Закарпатье (фото: facebook.com)

Ранее мы писали, что страшный ураган наделал много бед в Днепропетровской области. Ветер наломал деревьев, повреждены десятки автомобилей, люди застревали в лифтах из-за обесточивания домов.

Напомним, в Ровенской области пронеслась сильная песчаная буря, которая снесла ветром крышу со здания школы в одном из сел. Жители Полесья были шокированы таким явлением.

Кстати, мощная гроза с сильными шквальными порывами ветра недавно обрушилась на Киев. Жители столицы Украины наблюдали молнии, а также слышали раскаты грома.

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