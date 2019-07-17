Над Черным морем пронесся мощный торнадо: потрясающее видео

Торнадо в Турции пронесся над Черным морем (иллюстративное фото: pixabay.com)

Стихия бушевала в Черном море, но до берега не добралась

На черноморском побережье в северной части Турции отдыхающие зафиксировали огромный торнадо. Видео стихии опубликовало местное издание Güneş Gazetesi на своем канале в YouTube.

Природное явление было снято в понедельник, 15 июля, утром. В результате стихии никто не пострадал.

Торнадо в Турции пронесся над Черным морем (видео: YouTube/Güneş Gazetesi)

Торнадо сформировался в акватории Черного моря и подошел близко к берегу в районе Чаталзейтин провинции Кастамону. Но до самого пляжа он не добрался и растворился над водой.

sabah karadeniz üzerinde seyreden hortum ilçemizi selamladı pic.twitter.com/2swTfr8d8x — Çatalzeytin Belediyesi (@catalzeytinbld) 15 июля 2019 г.

Напомним, что по пляжу Одессы пронесся огромный смерч, который сильно напугал отдыхающих. Стихия сломала пляжный зонт и унесла вещи людей. Смерч бушевал недолго, всего лишь несколько секунд, но он сильно перепугал людей, которые падали на песок, чтобы их не унесло ветром.

В результате стихии никто не пострадал, только водные аттракционы и вещи были выброшены в море.

Ранее сообщалось о том, что сильный торнадо прошелся по городам Германии. Ветер скоростью до 253 км/ч повредил окна и крыши домов. На улице были вырваны с корнем деревья. Кроме того, травмы получил один местный житель, но они были незначительными.

Мы также писали о том, что под Херсоном сильный ураган разнес целый поселок Казачьи Лагеря Олешковского района. Стихия повалила более 50 деревьев и снесла крыши с 50 зданий.