В очікуванні дива: дружина Позитива замилувала стильними фото на останньому місяці вагітності

"Вагітність - особлива і магічна трансформація не тільки тіла, а й душі. Час, коли серце наповнюється безмежною любов'ю та очікуванням дива", - зазначила у своїй публікації Сахневич.

Для вагітної фотосесії вона обрала два образи.

Для першого з них дружина Позитива одягла довгу сукню з напівпрозорої тканини з квітковим принтом, а також об'ємними рукавами, глибоким вирізом, завдяки якому вона продемонструвала стрункі ноги, та глибоким декольте.

Дружина Олексія Завгороднього (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Друий лук танцівниці був у короткій помаранчевій сукні з розкльошеними рукавами. Доповнити образ Юлія Сахневич вирішила розпущеним волоссям з легким хвилястим укладанням та природним макіяжем у нюдових відтінках.

Юлія Сахневич та Позитив незабаром стануть батьками (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Обидва образи вийшли дуже жіночними та стильними.

Юлія Сахневич у новій фотосесії (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Що відомо про відносини Юлії Сахневич та Позитива

Пару запідозрили у романі ще у 2020 році, коли вони брали участь у проекті "Танці з зірками". Однак тоді Позитив був одружений з власницею бренду Annсhoo Анною Андрійчук-Завгородньою. Він всіляко заперечував романтичні стосунки із Сахневич.

У 2021 році стало відомо, що Позитив розлучився. А вже восени 2022 року натякнув, що має нові романтичні стосунки.

Навесні 2024 року артист публічно освідчився Юлії Сахневич у коханні. Пізніше стало відомо, що пара вже близько року тому в офіційному шлюбі.

А на початку листопада Позитив та Сахневич оголосили, що незабаром стануть батьками. Стать дитини вони не оголошували, зазначивши, що зробили скромне гендер-паті для найближчих. Олексій Завгородній уже розповів, чи буде він присутній на пологах.

У свою чергу Надя Дорофєєва оригінально відреагувала на вагітність дружини Позитива.

Позитив та Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)