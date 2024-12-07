В ожидании чуда: жена Позитива восхитила стильными фото на последнем месяце беременности

"Беременность - особенная и магическая трансформация не только тела, но и души. Время, когда сердце наполняется безграничной любовью и ожиданием чуда", - отметила в своей публикации Сахневич.

Для беременной фотосессии она выбрала два образа.

Для первого из них супруга Позитива надела длинное платье из полупрозрачной ткани с цветочным принтом, а также объемными рукавами, глубоким вырезом, благодаря которому она продемонстрировала стройные ноги, и глубоким декольте.

Супруга Алексея Завгороднего (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Второй лук танцовщицы был в коротком оранжевом платье с расклешенными рукавами. Дополнить образ Юлия Сахневич решила распущенными волосами с легкой волнистой укладкой и естественным макияжем в нюдовых оттенках.

Юлия Сахневич и Позитив совсем скоро станут родителями (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Оба образа получились очень женственными и стильными.

Юлия Сахневич в новой фотосессии (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Что известно про отношения Юлии Сахневич и Позитива

Пару заподозрили в романе еще в 2020 году, когда они принимали участие в проекте "Танці з зірками". Однако тогда Позитив был женат на владелице бренда Annсhoo Анне Андрийчук-Завгородней. Он всячески отвергал романтические отношения с Сахневич.

В 2021 году стало известно, что Позитив развелся. А уже осенью 2022 года намекнул, что у него новые романтические отношения.

Весной 2024 года артист публично признался Юлии Сахневич в любви. Позже стало известно, что пара уже около года назад в официальном браке.

А в начале ноября Позитив и Сахневич объявили, что вскоре станут родителями. Пол ребенка они не объявляли, отметив, что сделали скромное гендер-пати для самых близких. Алексей Завгородний уже рассказал, будет ли он присутствовать на родах.

В свою очередь Надя Дорофеева оригинально отреагировала на беременность жены Позитива.

Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)