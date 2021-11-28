Новый штамм Омикрон снова закрывает границы государств: симптомы вируса, который сравнивают с Эбола

По словам Анжелик Кутзе, практикующего врача из ЮАР, пациенты, у которых выявили штамм "Омикрон", жалуются на ощущение сильной усталости. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Врач говорит, что симптомы нового штамма сильно отличаются от тех, которые она видела раньше.

При этом ни у одного из пациентов не было жалоб на потерю ощущения вкуса или обоняния. А у одного заболевшего, шестилетнего ребенка, наблюдался учащенный пульс и повышенная температура.

По словам профессор Клэр Брайант из Кембриджского университета, новый вариант представляет серьезную опасность для здоровья населения, так как у него очень много мутаций.

"Настоящее беспокойство по поводу этого штамма заключается в том, что он несет много мутаций. В шипованном белке много мутаций", предупредила она в эфире BBC, пишет Daily Express.

Что известно о распространении вируса

После того как весь мир немного выдохнул после заразного и опасного штамма Дельта, в ЮАР выявили новый штамм Омикрон.

Многие страны уже ввели ограничения для въезда граждан из Африки. В частности - Грузия и Британия.

Израиль на две недели закрывает границы из-за штамма.

Случаи заражения помимо ЮАР зафиксированы в Чехии и Германии, Италии, Австралии, Британии и других странах.

"Меня очень беспокоит то, что новый вариант коронавирус может быть столь же заразен, как Дельта, и такой же опасный, как Эбола", - заявил председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.