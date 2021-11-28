Израиль на две недели закрывает границы из-за штамма "омикрон"
Израиль закрывает границу для иностранцев на две недели. Такое решение приняла министерская комиссия по борьбе с COVID-19 из-за нового штамма коронавируса "омикрон".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Новые правила, вступающие в силу в воскресенье вечером, предусматривают запрет на въезд в Израиль иностранным гражданам на 14 дней, если они не получат специального разрешения от правительственной комиссии.
Израиль вновь открылся для иностранного туризма в начале ноября, впервые с начала пандемии.
В субботу вечером министры также расширили обязательный карантин для вакцинированных израильтян, прибывающих из-за границы, и дали разрешение агентству безопасности возобновить отслеживание инфицированных людей.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что Израиль закрыл авиасообщение с Африкой в результате обнаружения нового штамма коронавируса.
Тем временем ВОЗ предостерегла страны от поспешного введения ограничений на поездки.