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Израиль на две недели закрывает границы из-за штамма "омикрон"

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Израиль, Воскресенье 28 ноября 2021 00:57
Израиль на две недели закрывает границы из-за штамма "омикрон" Фото: Израиль закрыл границы для туристов из-за нового штамма COVID (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Израиль закрывает границу для иностранцев на две недели. Такое решение приняла министерская комиссия по борьбе с COVID-19 из-за нового штамма коронавируса "омикрон".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Новые правила, вступающие в силу в воскресенье вечером, предусматривают запрет на въезд в Израиль иностранным гражданам на 14 дней, если они не получат специального разрешения от правительственной комиссии.

Израиль вновь открылся для иностранного туризма в начале ноября, впервые с начала пандемии.

В субботу вечером министры также расширили обязательный карантин для вакцинированных израильтян, прибывающих из-за границы, и дали разрешение агентству безопасности возобновить отслеживание инфицированных людей.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что Израиль закрыл авиасообщение с Африкой в результате обнаружения нового штамма коронавируса.

Тем временем ВОЗ предостерегла страны от поспешного введения ограничений на поездки.

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