В Британии подтвердили два случая заражения штаммом "омикрон"

В субботу, 27 ноября, в Великобритании подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Случаи заражения связаны с поездками в Южную Африку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Британии Саджида Джавида в Twitter .

"Нам стало известно о двух случаях заболевания в Великобритании вариантом "омикрон". Эти два случая связаны между собой и имеют связь с поездками в Южную Африку. Эти люди самоизолируются в своих семьях, пока проводится дальнейшее тестирование и поиск контактов", - написал министр.

При этом он добавил, что вирус выявили в Ноттингеме и Челмсфорде.

"В качестве меры предосторожности мы проводим дополнительное целевое тестирование в пострадавших районах - Ноттингеме и Челмсфорде - и секвенируем все положительные случаи. Это быстро развивающаяся ситуация, и мы предпринимаем решительные шаги для защиты здоровья населения", - добавил Джавид.

Министр также подчеркнул, что Минздрав Британии добавит четыре страны в "красный список" для путешественников с 28 ноября.

"Мы также добавляем Малави, Мозамбик, Замбию и Анголу в "красный список" для путешественников - с 4:00 воскресенья. Если вы вернулись оттуда в течение последних 10 дней, вы должны изолироваться и сдать анализы ПЦР. И если вы имеете право на вакцинацию - сейчас самое время сделать ее", - добавил он.