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В Британии подтвердили два случая заражения штаммом "омикрон"

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Лондон, Суббота 27 ноября 2021 16:15
В Британии подтвердили два случая заражения штаммом "омикрон" Фото: В Британии подтвердили два случая заражения штаммом "омикрон" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 27 ноября, в Великобритании подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Случаи заражения связаны с поездками в Южную Африку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Британии Саджида Джавида в Twitter.

"Нам стало известно о двух случаях заболевания в Великобритании вариантом "омикрон". Эти два случая связаны между собой и имеют связь с поездками в Южную Африку. Эти люди самоизолируются в своих семьях, пока проводится дальнейшее тестирование и поиск контактов", - написал министр.

При этом он добавил, что вирус выявили в Ноттингеме и Челмсфорде.

"В качестве меры предосторожности мы проводим дополнительное целевое тестирование в пострадавших районах - Ноттингеме и Челмсфорде - и секвенируем все положительные случаи. Это быстро развивающаяся ситуация, и мы предпринимаем решительные шаги для защиты здоровья населения", - добавил Джавид.

Министр также подчеркнул, что Минздрав Британии добавит четыре страны в "красный список" для путешественников с 28 ноября.

"Мы также добавляем Малави, Мозамбик, Замбию и Анголу в "красный список" для путешественников - с 4:00 воскресенья. Если вы вернулись оттуда в течение последних 10 дней, вы должны изолироваться и сдать анализы ПЦР. И если вы имеете право на вакцинацию - сейчас самое время сделать ее", - добавил он.

Напомним, первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса B. 1.1.529 обнаружили в Бельгии.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон" и квалифицировала новый вариант вируса как тот, что вызывает беспокойство.

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