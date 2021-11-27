Может быть опасным, как Эбола: во Всемирной медассоциации оценили заразность "омикрона"

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери предупредил об опасности нового варианта коронавируса, получивший название "омикрон". Он предположил, что этот штамм может быть таким же опасным как вирус Эбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stimme.de.

"Меня очень беспокоит то, что новый вариант коронавирусп может быть столь же заразен, как Дельта, и такой же опасный, как Эбола", - заявил Монтгомери.

Он подчеркнул, что пока точно не известно, насколько может быть опасен новый штамм, но, по его словам, стоит обращать внимание на то, как он очень быстро распространяется.

Представитель ВОЗ отметил, что в самом начале мир недооценил масштабы пандемии.

"Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Потом мы решили, что сможем достичь коллективного иммунитета, но потом появилась "Дельта", крайне заразный штамм", - добавил Монтгомери.

Он также не исключил того факта, что из-за появления нового штамма коронавируса, вакцинацию придется проводить ежегодно.