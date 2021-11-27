ru ua
Сб, 27 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Может быть опасным, как Эбола: во Всемирной медассоциации оценили заразность "омикрона"

Новина українською →
Суббота 27 ноября 2021 10:34
Может быть опасным, как Эбола: во Всемирной медассоциации оценили заразность "омикрона" Фото: новый штамм коронавируса "омикрон" может быть опасен как Эбола (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери предупредил об опасности нового варианта коронавируса, получивший название "омикрон". Он предположил, что этот штамм может быть таким же опасным как вирус Эбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stimme.de.

"Меня очень беспокоит то, что новый вариант коронавирусп может быть столь же заразен, как Дельта, и такой же опасный, как Эбола", - заявил Монтгомери.

Он подчеркнул, что пока точно не известно, насколько может быть опасен новый штамм, но, по его словам, стоит обращать внимание на то, как он очень быстро распространяется.

Представитель ВОЗ отметил, что в самом начале мир недооценил масштабы пандемии.

"Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Потом мы решили, что сможем достичь коллективного иммунитета, но потом появилась "Дельта", крайне заразный штамм", - добавил Монтгомери.

Он также не исключил того факта, что из-за появления нового штамма коронавируса, вакцинацию придется проводить ежегодно.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон" и квалифицировала новый вариант вируса как тот, что вызывает беспокойство.

Добавим, что первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса B. 1.1.529 обнаружили в Бельгии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Пандемия коронавируса
NEWS
Сегодня в Украине чтят память жертв Голодомора
Сегодня в Украине чтят память жертв Голодомора
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит