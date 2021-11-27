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Британия ужесточила правила въезда из-за нового штамма COVID

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Лондон, Суббота 27 ноября 2021 22:17
Британия ужесточила правила въезда из-за нового штамма COVID Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении правил въезда в страну. В частности, из-за распространения штамма коронавируса "омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, всем прибывающим в Великобританию необходимо будет пройти ПЦР-тестирование на COVID на второй день по прилету. Они должны будут самоизолироваться до получения отрицательного результата.

Он также заявил, что будут ужесточены правила, касающиеся масочного режима в магазинах и общественном транспорте.

Контакты всех подтвержденных случаев заражения людей штаммом "омикрон" должны будут самоизолироваться в течение 10 дней.

Напомним, сегодня в Британии подтвердили два первых случая заражения штаммом "омикрон".

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон" и квалифицировала новый вариант вируса как тот, что вызывает беспокойство.

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