Британия ужесточила правила въезда из-за нового штамма COVID

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении правил въезда в страну. В частности, из-за распространения штамма коронавируса "омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По его словам, всем прибывающим в Великобританию необходимо будет пройти ПЦР-тестирование на COVID на второй день по прилету. Они должны будут самоизолироваться до получения отрицательного результата.

Он также заявил, что будут ужесточены правила, касающиеся масочного режима в магазинах и общественном транспорте.

Контакты всех подтвержденных случаев заражения людей штаммом "омикрон" должны будут самоизолироваться в течение 10 дней.