Германия и Чехия заявили о первых возможных случаях заражения "омикрон"-штаммом

В Чехии изучают первый случай заражения новым вариантом коронавируса "омикрон". В то же время Германия заявила, что штамм также, вероятно, в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В частности, в Национальный институт общественного здравоохранения Чехии заявил, что сейчас изучаются образцы теста человека, который прибыл в страну из Намибии.

"Лаборатория проверяет возможное обнаружение положительного образца варианта Omicron. Мы ожидаем подтверждения или опровержения этого случая", - говорится в сообщении.

Вместе с тем сегодня в Германии министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе заявил, что "с высокой вероятностью" новый вариант коронавируса "омикрон" выявлен у пассажира, который прибыл из Южной Африки.

"Прошлой ночью несколько симптомов штамма Omicron было обнаружено у путешественника, который вернулся Южной Африки. Вероятно, что Omicron уже в Германии", - написал он в Twitter.

Он добавил, что окончательные результаты анализов еще готовы.