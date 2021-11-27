ru ua
Сб, 27 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Грузия ввела карантин для прибывающих из стран Африки

Новина українською →
Суббота 27 ноября 2021 18:21
Грузия ввела карантин для прибывающих из стран Африки Фото: Грузия ввела карантин для прибывающих из стран Африки (Ольга Маджумдар, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Грузии приняло решение ввести обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих из восьми стран на юге Африке из-за нового штамма коронавируса "омикрон". Новое ограничение начнет действовать с воскресенья, 28 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия".

Обязательный карантин будет действовать для тех, кто прибыл из ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини (Свазиленд), Мозамбика и Малави. После изоляции им также потребуется сделать ПЦР-тест.

"Любое лицо, вне зависимости от гражданства, которое за последние 14 дней имеет историю посещений этих стран, при въезде в Грузию подлежит 14-дневной изоляции/карантину в карантинном пространстве", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что иностранцы должны будут самостоятельно оплатить проживание в карантинных гостиницах и сдачу ПЦР-теста. В то же время расходы граждан Грузии покроет государство.

Напомним, первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса B. 1.1.529 обнаружили в Бельгии.

Кроме того, ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон" и квалифицировала новый вариант вируса как тот, что вызывает беспокойство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия Коронавирус
NEWS
Умерла экс-министр образования Любомира Мандзий
Умерла экс-министр образования Любомира Мандзий
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит