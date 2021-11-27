Грузия ввела карантин для прибывающих из стран Африки

Правительство Грузии приняло решение ввести обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих из восьми стран на юге Африке из-за нового штамма коронавируса "омикрон". Новое ограничение начнет действовать с воскресенья, 28 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия" .

Обязательный карантин будет действовать для тех, кто прибыл из ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини (Свазиленд), Мозамбика и Малави. После изоляции им также потребуется сделать ПЦР-тест.

"Любое лицо, вне зависимости от гражданства, которое за последние 14 дней имеет историю посещений этих стран, при въезде в Грузию подлежит 14-дневной изоляции/карантину в карантинном пространстве", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что иностранцы должны будут самостоятельно оплатить проживание в карантинных гостиницах и сдачу ПЦР-теста. В то же время расходы граждан Грузии покроет государство.