В Австралии сообщили о первых возможных случаях заражения "омикрон"-штаммом

В Австралии вновь введены ограничения из-за нового варианта коронавируса - "омикрон". Несколько недель назад страна объявила, что открывает свои границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC .

Минздрав страны сообщил, что расследование проводится в отношении двух человек, прилетевших в Австралию из ЮАР 27 ноября. Точный результат их анализов будет известен через несколько дней после проведения дополнительных тестов в Сиднее.

Федеральное правительство объявило, что неавстралийским гражданам, которые побывали в девяти странах на юге Африки, где был обнаружен "омикрон", запрещен въезд в Австралию. Любой, кто был в этих странах в течение последних 14 дней, будет немедленно помещен на карантин.