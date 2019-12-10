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Нормандская втреча: сколько длились переговоры Зеленского и Путина

STYLERЖизнь    10.12.2019 - 00:17
Нормандская втреча: сколько длились переговоры Зеленского и Путина
Зеленский и Путин на нормандской встрече в Париже (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский и Владимир Путин во время нормандской встречи обсудили ряд важных вопросов

На нормандской встрече Владимир Зеленский и Владимир Путин провели переговоры с глазу на глаз. Если верить российским СМИ, то встреча в Елисейском дворце прошла хорошо.

Первые двухсторонние переговоры Зеленского и Путина длились около одного часа и двадцати минут, хотя протокол отвел на встречу лидеров Украины и России всего порядка 45 минут.

К слову, большую часть времени переговоров Зеленский с Путиным беседовали не в формате один на один, а со своими советниками. Представители двух стран обсуждали урегулирование ситуации на Донбассе, вопросы по транзиту газа и тому подобное.

А вот лично общаться лидерам двух стран пришлось всего пять-десять минут.

Нормандская втреча: сколько длились переговоры Зеленского и Путина

Зеленский и Путин провели переговоры на нормандской встрече в Париже (фото: t.me/youlistenedmayak)

Реакции Владимира Зеленского на общение с президентом страны-агрессора пока нет. Правда, в Офисе нашего гаранта сообщили, что переговоры в Париже прошли "очень успешно".

Путин также заявил, что остался довольным после своего первого в жизни разговора с Зеленским.

"Все прошло хорошо, по-деловому", - сказал хозяин Кремля.

Также Путин признался, что он доволен результатами всей нормандской встречи.

"I'm happy", - сказал российский президент.

После того, как Зеленский и Путин провели короткую встречу тет-а-тет, к ним присоединились лидеры Франции и Германии – Эммануель Макрон и Ангела Меркель. А дальнейшее их общение плавно переросло в нормандский ужин.

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