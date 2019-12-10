ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нормандська втреча: скільки тривали переговори Зеленського і Путіна

STYLERЖиття    10.12.2019 - 00:17
Нормандська втреча: скільки тривали переговори Зеленського і Путіна
Зеленський і Путін на нормандської зустрічі в Парижі (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський і Володимир Путін під час нормандської зустрічі обговорили ряд важливих питань

На нормандської зустрічі Володимир Зеленський і Володимир Путін провели переговори віч-на-віч. Якщо вірити російським ЗМІ, то зустріч в Єлисейському палаці пройшла добре.

Перші двосторонні переговори Зеленського і Путіна тривали близько години і двадцяти хвилин, хоча протокол відвів на зустріч лідерів України та Росії всього близько 45 хвилин.

До слова, більшу частину часу переговорів Зеленський з Путіним розмовляли не у форматі один на один, а зі своїми радниками. Представники двох країн обговорювали врегулювання ситуації на Донбасі, питання з транзиту газу тощо.

А от особисто спілкуватися лідерам двох країн довелося всього п'ять-десять хвилин.

Нормандська втреча: скільки тривали переговори Зеленського і Путіна

Зеленський і Путін поспілкувалися на нормандській зустрічі в Парижі (фото: t.me/youlistenedmayak)

Реакції Володимира Зеленського на спілкування із президентом країни-агресора поки немає. Правда, в Офісі нашого гаранта повідомили, що переговори в Парижі пройшли "дуже успішно".

Путін також заявив, що залишився задоволеним після своєї першої в житті розмови з Зеленським.

"Все пройшло добре, по-діловому", - сказав господар Кремля.

Також Путін зізнався, що він задоволений результатами всієї нормандської зустрічі.

"I'm happy", - сказав російський президент.

Після того, як Зеленський і Путін провели коротку зустріч тет-а-тет, до них приєдналися лідери Франції та Німеччини – Еммануель Макрон і Ангела Меркель. А подальше їх спілкування плавно переросло в нормандську вечерю.

Нормандська четвірка: результати зустрічі в Парижі Нормандська зустріч: соцмережі розриваються від емоцій
Новини України Нормандський форматВолодимир Зеленський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся