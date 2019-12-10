Нормандська втреча: скільки тривали переговори Зеленського і Путіна

Зеленський і Путін на нормандської зустрічі в Парижі (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський і Володимир Путін під час нормандської зустрічі обговорили ряд важливих питань

На нормандської зустрічі Володимир Зеленський і Володимир Путін провели переговори віч-на-віч. Якщо вірити російським ЗМІ, то зустріч в Єлисейському палаці пройшла добре.

Перші двосторонні переговори Зеленського і Путіна тривали близько години і двадцяти хвилин, хоча протокол відвів на зустріч лідерів України та Росії всього близько 45 хвилин.

До слова, більшу частину часу переговорів Зеленський з Путіним розмовляли не у форматі один на один, а зі своїми радниками. Представники двох країн обговорювали врегулювання ситуації на Донбасі, питання з транзиту газу тощо.

А от особисто спілкуватися лідерам двох країн довелося всього п'ять-десять хвилин.

Зеленський і Путін поспілкувалися на нормандській зустрічі в Парижі (фото: t.me/youlistenedmayak)

Реакції Володимира Зеленського на спілкування із президентом країни-агресора поки немає. Правда, в Офісі нашого гаранта повідомили, що переговори в Парижі пройшли "дуже успішно".

Путін також заявив, що залишився задоволеним після своєї першої в житті розмови з Зеленським.

"Все пройшло добре, по-діловому", - сказав господар Кремля.

Також Путін зізнався, що він задоволений результатами всієї нормандської зустрічі.

"I'm happy", - сказав російський президент.

«Добре! По-діловому»: Путін розповів про зустріч із Зеленським pic.twitter.com/R3obo6ZSx4 — Дмитро Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Після того, як Зеленський і Путін провели коротку зустріч тет-а-тет, до них приєдналися лідери Франції та Німеччини – Еммануель Макрон і Ангела Меркель. А подальше їх спілкування плавно переросло в нормандську вечерю.