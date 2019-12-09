ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский, Путин, Меркель и Макрон: кто был испуган больше всех (фото)

STYLERЖизнь    09.12.2019 - 21:17
Зеленский, Путин, Меркель и Макрон: кто был испуган больше всех (фото)
Встреча нормандской четверки в Париже (Коллаж РБК-Украина)

Зеленский и Путин встретились на нормандской встрече за одним столом

В Париже продолжается встреча нормандской четверки и за одним столом присутствуют Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель.

Стоит отметить, что при входе в зал переговоров и рассаживании по местам всех участников встречи, произошла некоторая заминка. Эмманюэль Макрон подсказал Владимиру Зеленскому, какое место приготовили для него, а после того, как все расселись, участники нормандской четверки уделили несколько минут журналистам и фоторепортерам.

Зеленский, Путин, Меркель и Макрон: кто был испуган больше всех (фото)

Владимир Зеленский прибыл на нормандскую встречу (Фото: twitter.com/PamelaFalk)

Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в хорошем настроении. Он вышел из автомобиля и бодрым шагом направился к Эмманюэлю Макрону, который его встречал у лестницы.

Зеленский, Путин, Меркель и Макрон: кто был испуган больше всех (фото)

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: twitter.com/PamelaFalk)

Главы государств приветливо улыбнулись друг другу и по их жестам и мимике было видно, что оба весьма позитивно настроены. Эмманюэль Макрон также пребывает в прекрасном расположении духа.

Зеленский, Путин, Меркель и Макрон: кто был испуган больше всех (фото)

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (kremlin.ru)

А вот о президенте России Владимире Путине сказать тоже самое сложно. В сеть попало видео, на котором президент РФ весьма тяжело преодолел свой путь от автомобиля до лестницы, где его встречал Макрон.

Зеленский, Путин, Меркель и Макрон: кто был испуган больше всех (фото)

Владимир Путин (Фото: twitter.com/jenkers_ru)

Впрочем, и на других фотографиях Владимир Путин выглядит весьма напряженно.

Зеленский, Путин, Меркель и Макрон: кто был испуган больше всех (фото)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель тепло поздоровалась с Эмманюэлем Макроном, а на самой встрече была сосредоточена и серьезна, впрочем, как всегда.

Зеленский, Путин, Меркель и Макрон: кто был испуган больше всех (фото)

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Нормандская встреча четырех глав государств началась с опозданием и из-за этого весь график немного сдвинулся. Как отмечается, пресс-брифинг состоится после проведения всех встреч и переговоров.

Первая встреча Зеленского и Путина: главное После встречи Путина и Зеленского за ужином пройдет дискуссия "нормандской четверки"
Новости Украины Нормандский форматНормандская четверкаВладимир ЗеленскийВладимир Путин
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь