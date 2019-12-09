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"Хорошо! По-деловому": Путин рассказал о встрече с Зеленским

Новости » Политика     09.12.2019 - 22:12
"Хорошо! По-деловому": Путин рассказал о встрече с Зеленским
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин сделал первое заявление после встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин доволен результатами встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, проходя мимо представителей СМИ после встречи с Зеленским российский лидер заявил, что встреча прошла "хорошо и по-деловому".

Далее по графику ожидается рабочий ужин лидеров "нормандской четверки" и совместная пресс-конференция.

При этом, как сообщается, что Путин и Зеленский говорили один на один в течение 5-10 минут. Остальное время на переговорах присутствовали члены делегаций Украины и России.

Напомним, ранее сообщалось, что первая встреча Зеленского и Путина продолжалась почти два часа. Отметим, в Елисейском дворце уже идет подготовка к итоговой пресс-конференции, четырех лидеров ожидают журналисты.

До этого сообщалось, что Зеленский и Путин прервали встречу в нормандском формате ради двусторонних переговоров. Предположительно, на высшем уровне, ко всему прочему, поднимали вопросы дальнейшего транзита российского газа по территории Украины.

Первая встреча Зеленского и Путина: главное
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинНормандская четверка
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