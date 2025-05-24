Норма 8 годин сну - не для всіх? Скільки потрібно саме вам: пояснює сомнолог

Стандартна норма - не для всіх

"У 2015 році Національний фонд сну США опублікував оновлені рекомендації щодо тривалості сну. Вони дійшли висновку, що для середньостатистичної людини оптимально спати від 7 до 9 годин. Але є й допустимий діапазон - 6-10 годин", - пояснює експертка.

За її словами, тривалість сну значною мірою визначається генетикою. Вона залежить від переплітання багатьох генів, від їхньої довжини.

"Є короткосплячі, довгосплячі, і навіть люди з мутаціями генів, які нормально функціонують після чотирьох годин сну", - додає Дар'я.

Однак такі випадки - виняток. Фізично людина може виживати, поспавши шість годин, але це не означає, що вона повністю відновлюється.

Мінімальна межа - 6 годин

Вчені провели експеримент під час міжатлантичних перегонів з парусного спорту. Учасники повинні мати відмінну координацію, ухвалювати рішення та бути фізично витривалими. При цьому їм давали спати по шість годин, і всі вони досягли фінішу.

У ході досліджень було встановлено, що шість годин - це критичний мінімум, за якого ще зберігається базова функціональність організму. Менша тривалість сну веде до зниження когнітивних здібностей, погіршення імунітету та ризику розвитку хронічних хвороб.

"Є дані, що за умови шести годин сну підвищується ризик гіпертонії, цукрового діабету II типу та ожиріння. А в експерименті з риновірусом захворюваність у групі, яка спала по 6 годин, зросла на 30%", - розповідає Пилипенко.

Чому важливо знати свій хронотип

Не менш важливим за тривалість є й час засинання.

"У кожного з нас є свої біологічні "ворота сну" - інтервал, коли найкраще лягати спати. Це залежить від циркадного ритму, освітлення і часу пробудження", - зазначає сомнологиня.

Є жайворонки, сови та проміжні хронотипи, й усім їм підходить різний час для засинання. Наприклад, сови часто відчувають пік активності пізно ввечері, а не зранку, як заведено в соціальному графіку.

"Наш внутрішній годинник не орієнтується на реальний час доби, але реагує на зовнішні фактори - насамперед світло. Тому краще спостерігати за собою, ніж орієнтуватися на загальні поради", - підсумувала експертка.