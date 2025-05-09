Ось що з вами станеться, якщо ви спите менше шести годин на добу: організм таке не пробачить

Менш як шість годин сну - це зовсім не "геройство" і не "режим переможця". Це прямий шлях до зниження когнітивних функцій, гормонального збою, підвищення ризику хвороб серця і навіть втрати пам'яті.

Що відбувається з вашим тілом і мозком, коли ви хронічно не досипаєте, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro.

Порушення роботи мозку: увага, пам’ять, рішення

Якщо ви спите менше ніж 6 годин на добу, мозок починає працювати в режимі "аварії". Страждає короткочасна пам'ять, знижується здатність концентруватися і приймати раціональні рішення.

У дослідженні Пенсильванського університету учасники, які спали 4-6 годин протягом 2 тижнів, показали когнітивні результати, порівнянні з тими, хто не спав узагалі 48 годин.

Гормональний збій

Хронічний недосип різко збільшує рівень гормону стресу - кортизолу. Це впливає на імунітет, травлення, настрій і навіть зовнішність (старіння шкіри, прищі, набряки). Водночас знижується вироблення мелатоніну - природного антиоксиданту, який ще й регулює цикл сну.

"Рівень тиреотропного гормону (ТТГ) підвищується під час недосипання, у здорових жінок у фолікулярній фазі це пов'язано зі значним підвищенням рівня ТТГ. Це спричиняє порушення менструального циклу, ановуляцію, аменорею та викидні", - попереджає доктор Катаріна Ледерле.

Зростає ризик серцево-судинних захворювань

Американська кардіологічна асоціація зазначає: сон менш як 6 годин підвищує ризик інфаркту, гіпертонії, інсульту. У серці просто не вистачає часу на "перезавантаження" і починається поступова деградація системи.

Зайва вага та діабет

Недосип змінює рівень гормонів голоду: греліну (збільшується) і лептину (знижується). Це призводить до переїдання, особливо солодкого та жирного. Також погіршується інсулінова чутливість - а це вже прямий шлях до діабету 2 типу.

Імунітет падає

Сон - ключовий для нормальної роботи імунної системи. Втрата навіть однієї ночі сну призводить до зниження активності T-клітин і природних кілерів (NK-клітин), які борються з вірусами та раковими клітинами.

"Існує складний зв'язок між циклами сну та неспання та нашою імунною системою. Поки ви спите, ваша імунна система виробляє захисні речовини, що борються з інфекціями, таки як цитокіни. Вона їх використовує для боротьби з чужорідними загарбниками, такими як бактерії та віруси", - підкреслив консультант здоров'я та експерт зі сну доктор Сью Пікок.

Настрій і психічне здоров’я

Хронічна втома провокує тривожність, дратівливість, апатію. Відомі дослідження Гарвардської медичної школи вказують на прямий зв'язок між недосипом і ризиком депресії. Сон і тривога можуть стати замкнутим колом, бо брак сну викликає тривогу, а тривога спричиняє брак сну.

Тривога може негативно впливати на здатність вашого організму засинати, оскільки мозок перебуває в режимі "бий або біжи".

"Нестача сну негативно впливає на все, що нам потрібно для успішного виконання роботи: когнітивні здібності, прийняття рішень, пам'ять і тривалість концентрації уваги", - додала Катаріна Ледерле.

Якщо ви регулярно спите менш як 6 годин, це не "особливість організму", а сигнал, що ви себе системно руйнуєте. Сон - не розкіш і не опція, це фізіологічна необхідність.

За даними Національної служби здоров'я, доросла людина в середньому має спати від 7 до 9 годин на добу.