Норма 8 часов сна - не для всех? Сколько нужно именно вам: объясняет сомнолог

Стандартная норма - не для всех

"В 2015 году Национальный фонд сна США опубликовал обновленные рекомендации по продолжительности сна. Они пришли к выводу, что для среднестатистического человека оптимально спать от 7 до 9 часов. Но есть и допустимый диапазон - 6-10 часов", - объясняет эксперт.

По ее словам, продолжительность сна в значительной степени определяется генетикой. Она зависит от переплетения многих генов, от их длины.

"Есть короткоспящие, долгоспящие, и даже люди с мутациями генов, которые нормально функционируют после четырех часов сна", - добавляет Дарья.

Однако такие случаи - исключение. Физически человек может выживать, поспав шесть часов, но это не значит, что он полностью восстанавливается.

Минимальный предел - 6 часов

Ученые провели эксперимент во время межатлантической гонки по парусному спорту. Участники должны иметь отличную координацию, принимать решения и быть физически выносливыми. При этом им давали спать по шесть часов, и все они достигли финиша.

В ходе исследований было установлено, что шесть часов - это критический минимум, при котором ещё сохраняется базовая функциональность организма. Меньшая продолжительность сна ведёт к снижению когнитивных способностей, ухудшению иммунитета и риску развития хронических болезней.

"Есть данные, что при условии шести часов сна повышается риск гипертонии, сахарного диабета II типа и ожирения. А в эксперименте с риновирусом заболеваемость в группе, которая спала по 6 часов, выросла на 30%", - рассказывает Пилипенко.

Почему важно знать свой хронотип

Не менее важным, чем продолжительность, является и время засыпания.

"У каждого из нас есть свои биологические "ворота сна" - интервал, когда лучше всего ложиться спать. Это зависит от циркадного ритма, освещения и времени пробуждения", - отмечает сомнолог.

Есть жаворонки, совы и промежуточные хронотипы, и всем им подходит разное время для засыпания. Например, совы часто испытывают пик активности поздно вечером, а не утром, как принято в социальном графике.

"Наши внутренние часы не ориентируются на реальное время суток, но реагируют на внешние факторы - прежде всего свет. Поэтому лучше наблюдать за собой, чем ориентироваться на общие советы", - подытожила эксперт.