Норма 8 часов сна - не для всех? Сколько нужно именно вам: объясняет сомнолог

Существует распространенное мнение, что человеку нужно спать 7-9 часов в сутки. Но эта рекомендация не является универсальной.
Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала сомнолог Дарья Пилипенко.
"В 2015 году Национальный фонд сна США опубликовал обновленные рекомендации по продолжительности сна. Они пришли к выводу, что для среднестатистического человека оптимально спать от 7 до 9 часов. Но есть и допустимый диапазон - 6-10 часов", - объясняет эксперт.
По ее словам, продолжительность сна в значительной степени определяется генетикой. Она зависит от переплетения многих генов, от их длины.
"Есть короткоспящие, долгоспящие, и даже люди с мутациями генов, которые нормально функционируют после четырех часов сна", - добавляет Дарья.
Однако такие случаи - исключение. Физически человек может выживать, поспав шесть часов, но это не значит, что он полностью восстанавливается.
Ученые провели эксперимент во время межатлантической гонки по парусному спорту. Участники должны иметь отличную координацию, принимать решения и быть физически выносливыми. При этом им давали спать по шесть часов, и все они достигли финиша.
В ходе исследований было установлено, что шесть часов - это критический минимум, при котором ещё сохраняется базовая функциональность организма. Меньшая продолжительность сна ведёт к снижению когнитивных способностей, ухудшению иммунитета и риску развития хронических болезней.
"Есть данные, что при условии шести часов сна повышается риск гипертонии, сахарного диабета II типа и ожирения. А в эксперименте с риновирусом заболеваемость в группе, которая спала по 6 часов, выросла на 30%", - рассказывает Пилипенко.
Не менее важным, чем продолжительность, является и время засыпания.
"У каждого из нас есть свои биологические "ворота сна" - интервал, когда лучше всего ложиться спать. Это зависит от циркадного ритма, освещения и времени пробуждения", - отмечает сомнолог.
Есть жаворонки, совы и промежуточные хронотипы, и всем им подходит разное время для засыпания. Например, совы часто испытывают пик активности поздно вечером, а не утром, как принято в социальном графике.
"Наши внутренние часы не ориентируются на реальное время суток, но реагируют на внешние факторы - прежде всего свет. Поэтому лучше наблюдать за собой, чем ориентироваться на общие советы", - подытожила эксперт.
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