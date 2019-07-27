Нецензурные слова быстро нашлись: Зеленский обратился к Авакову со срочным требованием

Президент Владимир Зеленский отреагировал на скандал с задержанием патрульных спецназом КОРД после того, как правоохранители остановили авто начальника облуправления МВД в Днепровской области за нарушение правил дорожного движения. Главу государства возмутил инцидент и он обратился в Facebook к главам МВД и ГБР Арсену Авакову и Роману Трубе с требованиями.

Отметим, что видео с произволом уже успело собрать в интернете огромное количество комментариев с негодованием. Зеленский также просмотрел ролик и признался, что цинизм поведения высокопоставленного чиновника его также шокировал. Сам же инцидент назвал "отвратительным".

Президент потребовал от Авакова немедленно уволить Виталия Глуховерю с поста начальника областного управления МВД в Днепровской области, а от Госбюро - быстрого и бескомпромиссного расследования.

Зеленский рассказал, что снятое видео "шокирует цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом, живут над законом".

"Просмотрев его, я сначала не имел слов - даже нецензурных. Но они быстро нашлись", - добавил президент.

Также Зеленский предупредил всех чиновников "от областного центра до маленького села - времена безнаказанности и особого к вам отношения, к которому вы так привыкли во времена всех предыдущих президентов Украины, навсегда прошли".

В Днепре КОРД задержал патрульных за остановку автомобиля начальника полиции (Фото: скриншот)

Глава государства заверил, что чиновники и их друзья больше не будут стоять над законом.

"Вы будете только и в первую очередь под ним. Поэтому радуйтесь, если вы понесете заслуженное ответственность по закону, что я вам твердо обещаю. Иначе народ воспользуется своим правом суверена в собственном государстве, и вы окажетесь вообще вне закона", - пообещал он.

Также Зеленский посоветовал таким нарушителям писать явки с повинной, увольняться или бежать.

"Потому что единственное, что я могу вам гарантировать - это уголовное преследование и наказание законно. А единственное, чего я вам точно не советую, - продолжать своим наглым поведением испытать страну на прочность. Страна и народ крепче всех вас - они выстоят. Вы же - исчезнете", - говорится в публикации.

В Днепре КОРД задержал патрульных за остановку автомобиля начальника полиции (Видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети живо отреагировали на гневный пост Зеленского и в комментариях к сообщению высказывают мнение что глава МВД Арсен Аваков после инцидента также должен пойти в отставку. Также звучат слова поддержки в адрес патрульного, который не побоялся действовать по закону.

От Авакова надо требовать его же отставки, потому что все эти Глуховери - результат саботажа Аваковым полицейской реформы. Все остальное - популизм. Сначала отставка Авакова. Затем перезапуск реформы и переаттестация;

Патрульный, который составил протокол, зная при этом на кого он его составляет, сделал поступок достойный уважения! С вашей стороны было бы справедливо отдать распоряжение на его повышение в должности! Вся полиция должна исполнять свои обязанности так, как этот парень. Молодец;

Спасибо, это заявление очень очень важно...

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, следователи Государственного бюро расследований уже зарегистрировали уголовное производство по факту задержания патрульных спецподразделением КОРД из-за остановки автомобиля начальника областной полиции.

Также мы писали о том, что в ноябре 2018 года около сотни активистов требовали отставки главы МВД Арсена Авакова под ведомственным спецкомлексом, где он проживает. Участники акции обвиняли Авакова в провале реформы правоохранительных органов.

Добавим, что тогда президент Владимир Зеленский ответил на петицию о немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением Арсена Авакова.