В Днепре КОРД задержал патрульных за остановку автомобиля начальника полиции

Иллюстративное фото (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Инцидент произошел еще в сентябре прошлого года, но его скрывали

В сентябре 2018 года в Днепре подразделение специального назначения КОРД задержал патрульных полицейских, которые остановили автомобиль начальника управления полиции области Виталия Глуховери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, на странице было опубликовано видео, на котором зафиксирована остановка патрульными автомобиля за нарушение правил дорожного движения. Как оказалось, автомобиль принадлежал начальнику управления полиции Днепропетровской области Глуховере.

Водитель автомобиля отказывался признавать факт нарушения правил дорожного движения и не предоставлял правоохранителям водительское удостоверение. Позже он все же предоставил полицейским свое водительское удостоверение, но вместе с тем, вызвал спецподразделение КОРД.

Прибыв на место происшествия, спецслужащие КОРДа задержали полицейских и отвезли их в кабинет Глуховери, где генерал провел с ними разговор.

Корд арестовал копов за то, что они остановили автомобиль начальника ГУНП Днепропетровской области Виталий Глуховеря От граждан Украины пытались скрыть истинное предназначение #КОРД-в. Оказывается, что это спецподразделение нужен в ситуациях, когда «жалкій копчік» пытается действовать по закону против интересов крупных чинушних начальников, а авто (#Range #Rover #AE8615EO) принадлежит генералу. А патрульный - действительно молодец. Побольше бы таких. Патрульная полиция Украины, респект за этого бойца

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области реорганизовали всю патрульную полицию после сообщения о массовых злоупотреблениях властью. Весь личный состав Управления патрульной полиции в области был выведен из штата, а руководителей отправили на службу в отдел патрульной полиции Автономной Республики Крым и города Севастополь.