ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Днепре КОРД задержал патрульных за остановку автомобиля начальника полиции

Новости » Происшествия    27.07.2019 - 13:17
В Днепре КОРД задержал патрульных за остановку автомобиля начальника полиции
Иллюстративное фото (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Инцидент произошел еще в сентябре прошлого года, но его скрывали

В сентябре 2018 года в Днепре подразделение специального назначения КОРД задержал патрульных полицейских, которые остановили автомобиль начальника управления полиции области Виталия Глуховери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, на странице было опубликовано видео, на котором зафиксирована остановка патрульными автомобиля за нарушение правил дорожного движения. Как оказалось, автомобиль принадлежал начальнику управления полиции Днепропетровской области Глуховере.

Водитель автомобиля отказывался признавать факт нарушения правил дорожного движения и не предоставлял правоохранителям водительское удостоверение. Позже он все же предоставил полицейским свое водительское удостоверение, но вместе с тем, вызвал спецподразделение КОРД.

Прибыв на место происшествия, спецслужащие КОРДа задержали полицейских и отвезли их в кабинет Глуховери, где генерал провел с ними разговор.

 

Корд арестовал копов за то, что они остановили автомобиль начальника ГУНП Днепропетровской области Виталий Глуховеря От граждан Украины пытались скрыть истинное предназначение #КОРД-в. Оказывается, что это спецподразделение нужен в ситуациях, когда «жалкій копчік» пытается действовать по закону против интересов крупных чинушних начальников, а авто (#Range #Rover #AE8615EO) принадлежит генералу. А патрульный - действительно молодец. Побольше бы таких. Патрульная полиция Украины, респект за этого бойца

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области реорганизовали всю патрульную полицию после сообщения о массовых злоупотреблениях властью. Весь личный состав Управления патрульной полиции в области был выведен из штата, а руководителей отправили на службу в отдел патрульной полиции Автономной Республики Крым и города Севастополь.

В Белой Церкви проводят десятки обысков из-за выявления ОПГ В Одесской области реорганизовали патрульную полицию
Новости Украины полицияКОРДЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь