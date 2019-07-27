ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР начало расследование из-за задержания патрульных в Днепре

Новости » Происшествия    27.07.2019 - 14:28
ГБР начало расследование из-за задержания патрульных в Днепре
Иллюстративное фото (avakov.com)

ГБР расследует возможное превышение власти начальником областной полиции

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) зарегистрировали уголовное производство по факту задержания патрульных спецподразделением КОРД из-за остановки автомобиля начальника областной полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщается, следователи проверяют возможное превышение власти начальником управления полиции Днепропетровской области Виталием Глуховерей. Глуховеря предположительно отдал приказ спецподразделению КОРД задержать патрульных, которые остановили его автомобиль, и доставить их в его кабинет.

Отмечается, что следователи зарегистрировали уголовное производство по части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины, то есть превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием или угрозой применения насилия.

"В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в сети обнародовали видео, на котором зафиксировано, как патрульные останавливают автомобиль начальника полиции Днепропетровской области за нарушение правил дорожного движения. После разговора с правоохранителями, водитель связался с Глуховерей, который вызвал на место инцидента спецподразделение КОРД для задержания патрульных.

Экс-начальника полиции Одесской области отправили под домашний арест Окружной админсуд вмешивается в работу ГБР и других госорганов, - ГПУ
Новости Украины КОРДГБРЗадержаниепатрульная служба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь