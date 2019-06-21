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Зеленский ответил на петицию об увольнении Авакова

Новости » Политика    21.06.2019 - 15:16
Зеленский ответил на петицию об увольнении Авакова
Фото: Арсен Аваков (avakov.com)

Президент отметил, что увольнение Авакова относится к полномочиям ВР

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом говорится на сайте главы государства.

В частности, президент отметил, что увольнение главы МВД относится к полномочиям Верховной рады.

"Увольнение с должности министра внутренних дел Украины, согласно Конституции Украины, осуществляется по представлению премьер-министра Украины и относится к полномочиям Верховной рады Украины", - указано в ответе.

Зеленский объясняет, что в соответствии с требованиями закона член Кабинета министров может быть уволен с должности Радой путем принятия отставки члена правительства по поданному им заявлению об отставке, по представлению премьер-министра Украины и по собственной инициативе. Глава государства подчеркивает, что анализ действующего законодательства свидетельствует, что отстранение от должности и/или увольнение с должностей должностных лиц президентом возможно в отношении тех лиц, которые им назначаются.

"Учитывая конституционные принципы разделения государственной власти и правового порядка в Украине, законодательно определенные основания для участия президента Украины в отстранении от должности и принятии решения об увольнении с должности министра внутренних дел Украины пока отсутствуют", - подытожил президент.

Напомним, ранее Аваков заявил, что не будет писать заявление об отставке из-за убийства правоохранителями ребенка в Переяслав-Хмельницком. Он отмечал, что этим вопросом будет заниматься Верховная рада. Также Аваков заявил, что глава Нацполиции Сергей Князев не должен увольняться.

Как писало РБК-Украина, 4 июня в Харькове, Одессе, Львове, Луцке, Виннице, Черкассах, Полтаве и Ивано-Франковске проходили акции с требованием отставки Арсена Авакова. Также под зданием Министерства внутренних дел в Киеве состоялась акция протеста "Безнаказанность убивает".

Отметим также, в ноябре 2018 года около сотни активистов требовали отставки главы МВД Арсена Авакова под ведомственным спецкомлексом, где он проживает. Участники акции обвиняли Авакова в провале реформы правоохранительных органов. Они утверждали, что следствием этого провала стали нападения на общественных активистов и убийства Павла Шеремета, Ирины Ноздровской, Екатерины Гандзюк и других.

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