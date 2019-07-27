Нецензурні слова швидко знайшлися: Зеленський звернувся до Авакова із терміновою вимогою

Президент Володимир Зеленський відреагував на скандал із затриманням патрульних спецпризначенцями КОРД після того, як правоохоронці зупинили авто начальника облуправління МВС у Дніпровській області за порушення правил дорожнього руху. Главу держави обурив інцидент і він звернувся в Facebook до голів МВС та ДБР Арсена Авакова та Романа Трубі з вимогами.

Зазначимо, що відео зі свавіллям вже встигло зібрати в інтернеті величезну кількість обурених коментарів. Зеленський також переглянув ролик і зізнався, що цинізм поведінки високопоставленого чиновника його також шокував. Сам же інцидент назвав "огидним".

Президент зажадав від Авакова негайно звільнити Віталія Глуховерю з посади начальника обласного управління МВС в Дніпровської області, а від Держбюро - швидкого і безкомпромісного розслідування.

Зеленський розповів, що зняте відео "шокує цинізмом поведінки представників старої еліти, які дійсно переконані, що вони разом зі своїм обслуговуючим персоналом, живуть над законом".

"Переглянувши його, я спочатку не мав слів - навіть нецензурних. Але вони швидко знайшлися", - додав президент.

Також Зеленський попередив усіх чиновників "від обласного центру до маленького села, що часи безкарності та особливого до вас відношення, до якого ви так звикли за часів усіх попередніх президентів України, назавжди минули".

У Дніпрі КОРД затримав патрульних за зупинку автомобіля начальника поліції (Фото: скріншот)

Глава держави запевнив, що чиновники та їхні друзі більше не будуть стояти над законом.

"Ви будете тільки і в першу чергу під ним. Тому радійте, якщо ви понесете заслужене відповідальність за законом, що я вам твердо обіцяю. Інакше народ скористається своїм правом суверена у власній державі, і ви опинитеся взагалі поза законом", - пообіцяв він.

Також Зеленський порадив таким порушникам писати явки з повинною, звільнятися чи бігти.

"Тому що єдине, що я можу вам гарантувати - це кримінальне переслідування і покарання законно. А єдине, чого я вам точно не раджу, - продовжувати своєю нахабною поведінкою випробувати країну на міцність. Країна і народ міцніше всіх вас - вони вистоять. Ви ж - зникнете", - йдеться у публікації.

У Дніпрі КОРД затримав патрульних за зупинку автомобіля начальника поліції (Відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі жваво відреагували на гнівний пост Зеленського і в коментарях до повідомлення висловлюють думку, що глава МВС Арсен Аваков після інциденту також повинен піти у відставку. Також звучать слова підтримки на адресу патрульного, який не побоявся діяти за законом.

Від Авакова треба вимагати його відставки, тому що всі ці Глуховері - результат саботажу Аваковим поліцейської реформи. Все інше - популізм. Спочатку відставка Авакова. Потім перезапуск реформи і переатестація;

Патрульний, який склав протокол, знаючи при цьому на кого він його складає, зробив вчинок гідний поваги! З вашої сторони було б справедливо віддати розпорядження на його підвищення в посаді! Вся поліція повинна виконувати свої обов'язки так, як цей хлопець. Молодець;

Дякую, ця заява дуже-дуже важлива...

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, слідчі Державного бюро розслідувань вже зареєстрували кримінальне провадження за фактом затримання патрульних спецпідрозділом КОРД через зупинку автомобіля начальника обласної поліції.

Також ми писали про те, що в листопаді 2018 року близько сотні активістів вимагали відставки глави МВС Арсена Авакова під відомчим спецкомлексом, де він проживає. Учасники акції звинувачували Авакова в провалі реформи правоохоронних органів.

Додамо, що тоді президент Володимир Зеленський відповів на петицію про негайне відсторонення від виконання службових обов'язків з подальшим звільненням Арсена Авакова.