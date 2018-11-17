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Активисты устроили митинг под домом Авакова и требуют его отставки

Новости » Общество    17.11.2018 - 13:04
Активисты устроили митинг под домом Авакова и требуют его отставки
Фото: акция возле дома Арсена Авакова (РБК-Украина)

Авакова обвиняют в провале реформы правоохранительных органов

Около сотни активистов требуют отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова под ведомственным спецкомлексом, где он проживает. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Участники акции обвиняют Авакова в провале реформы правоохранительных органов. Они утверждают, что следствием этого провала стали нападения на гражданских активистов и убийства Павла Шеремета, Ирины Ноздровской, Екатерины Гандзюк и других.

"Когда нас убивают, Аваков постит лимоны с отдыха и лайкает сообщения о том, что активисты плохие. Вместо раскрытия преступлений нам пытаются донести мысль, что убивать людей, если их позиция тебе не нравится, - это нормально. Если не остановить этот террор, то все закончится очень плохо, приведет к хаосу внутри страны ", - заявил одесский активист Сергей Стерненко, который пережил несколько нападений.

Участники акции также требуют отставки генерального прокурора Юрия Луценко. Они принесли плакаты с надписями "Аваков мусор", "Кто заказал активистов?", "Ненаказанное зло растет", "АвакOFF".

Акцию организовали "Автомайдан", ЦПК и общественная инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?". Пришли также активисты националистической организации С14 и люди в камуфляже с шевронами "Донбасс". Возле ограды спецкомплекса находится несколько полицейских.

 

Фото: акция возле дома Авакова (РБК-Украина)

Активисты зажгли файеры у ворот дома Авакова. Они скандируют "Авакова в отставку" и "Кто заказал Катю Гандзюк?".

 

Фото: акция возле дома Авакова (РБК-Украина)

Напомним, на заседании временной следственной комиссии Верховной рады представители Министерства внутренних дел отрицали, что имели конфликт с общественной активисткой Екатериной Гандзюк, которая умерла от последствий нападения с кислотой.

 

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