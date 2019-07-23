Разумков: у Авакова нет гарантий от нашей команды

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Разумкова, никаких закулисных договоренностей нет

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков не имеет гарантий сохранения должности от их команды. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Разумков подчеркнул, что инициатива о назначении главы МВД будет идти от главы правительства.

"По персоналиям инициатива будет идти от премьер-министра. Ему нужно будет с этой командой работать. Мне сейчас некомфортно говорить о Маркаровой или Авакове. Не я являюсь премьером, не я формирую команду. У каждого из них есть свои плюсы и, наверное, минусы. Аваков показал свою эффективность в рамках президентской и парламентской кампаний. Надо отдать должное, полиция заняла равноудаленную позицию, и выборы прошли прозрачно. Я понимаю, что была еще политическая составляющая, поскольку партии Арсена Борисовича на выборах не было, и в президенты от них никто не баллотировался, им было проще", - сказал глава партии.

Он подчеркнул, что никаких предварительных договоренностей у его команды с Аваковым нет.

"Думаю, гарантий, о которых говорите вы - закулисных, в принципе, не должно быть. Общество должно понимать те процессы, которые происходят в стране. И раздачей индульгенций или каких-то обещаний мы не занимались и в президентскую кампанию. И вы, и коллеги спрашивали по поводу должностей, позиций, кто кем будет после выборов. Мы искренне отвечали, что у нас таких договоренностей нет", - заявил Разумков.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ответил на петицию о немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Арсена Авакова.

В частности, президент отметил, что увольнение главы МВД относится к полномочиям Верховной рады.

Напомним, ранее Аваков заявил, что не будет писать заявление об отставке из-за убийства правоохранителями ребенка в Переяслав-Хмельницком. Он отмечал, что этим вопросом будет заниматься Верховная рада.