Наталка Денисенко офіційно розлучилася з чоловіком-військовим: у суді назвали причину

Українська актриса Наталка Денисенко офіційно розлучилася зі своїм чоловіком Андрієм Федінчиком після 8 років шлюбу.

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт відкритих даних Opendatabot.

Розірвання шлюбу відбувалося в Богунському суді в місті Житомир. Розлучення подружжя набуло чинності 8 травня 2025 року.

Примітно, що в суді ні Денисенко, ні Федінчик не з'явилися.

"Сторони на судове засідання не з'явилися, про дату, час і місце його проведення були повідомлені належним чином, направили до суду письмові заяви з проханням проводити судове засідання за їхньої відсутності", - ідеться в документі.

Наталка Денисенко офіційно розлучилася з чоловіком-військовим (скриншоти)

Причина розлучення Денисенко та Федінчика

Також вперше стало відомо, що стало причиною розлучення зіркового подружжя. У заяві позивачки, тобто Денисенко, зазначено, що вони з Федінчиком "втратили почуття одне до одного".

"У зв'язку з різними поглядами на життя, відсутністю взаєморозуміння і втратою почуттів один до одного шлюбні відносини між ними припинені, спільного господарства не ведуть. Примирення вважає неможливим", - сказано в документі.

Що відомо про стосунки Денисенко і Федінчика

Майбутнє подружжя познайомилося на знімальному майданчику серіалу "Клан ювелірів", де між акторами виникли почуття. На той момент Андрій Федінчик був одружений з іншою дівчиною. Однак незабаром він зрозумів, що не може приховувати свої почуття до Денисенко і все розповів дружині та розлучився.

У квітні 2017 року актори одружилися, а вже у вересні у них народився син Андрій.

У своїх інтерв'ю Денисенко не раз зізнавалася чоловікові в коханні, розповідала про те, що у них було кілька весіль і вони готові повторювати їх практично щороку.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Федінчик приєднався до ТРО, а потім став військовослужбовцем. Де саме він служить і яку роботу виконує в ЗСУ, ні Наталка Денисенко, ні сам Федінчик не розповідали.

Наприкінці 2024 року актора прооперували в Ужгороді - йому встановили титанові імпланти в хребет.

У березні 2025 року Денисенко розповіла, як війна змінила її чоловіка. При цьому вона зазначала, що відчуває до чоловіка тотальну повагу.

А вже у квітні стало відомо, що подружжя розлучається. Ініціатором виступила сама Денисенко. Ба більше, в мережі вже ходять чутки, що в артистки є новий коханий.

Ні Денисенко, ні Федінчик поки публічно не коментували розлучення.



Наталка Денисенко з чоловіком і сином (фото: instagram.com/natalka_denisenko)