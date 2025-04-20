На тлі розлучення з чоловіком-військовим: Денисенко відповіла тим, хто "перемиває її кісточки" (фото)

Акторка Наталка Денисенко показала, як святкує Великдень з родичами та сином. Окрім цього, зірка серіалів звернулася до тих, хто обговорює її життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram Денисенко.

20 квітня акторка святкувала Великдень зі своїми рідними. Денисенко поділилася теплими кадрами з сім'єю.

Родина Денисенко (скріншот)

А згодом Наталка показала, як гойдається й зазначила, що буде насолоджуватися життям.

"Поки Бог дає мені життя я буду ним насолоджуватися на всі 1000%", - написала Денисенко.

Окрім цього, вона звернулася до тих, хто пліткує про її особисте життя. Судячи з її слів, акторка не планує розгорнуто коментувати всі чутки та реагувати на слова про розлучення.

"А хто хоче - може "перемити мені кісточки", - резюмувала Денисенко.

Денисенко вперше прокоментувала чутки про розлучення (скріншот)

Що відомо про розлучення Наталки Денисенко з Андрієм Федінчиком

Зіркова пара зіграла весілля у 2017 році. У шлюбі Денисенко народила від Федінчика сина, якого назвали як і тата - Андрієм.

На тлі повномасштабної війни РФ проти України актор встав на захист нашої країни. Федінчик служить та зрідка бачиться з рідними під час відпусток.

Денисенко і Федінчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

"Я відчуваю до нього тотальну повагу. Він завжди був сильною людиною, але війна відкрила в ньому ще більше витримки, мужності й мудрості. Захоплююся тим, як він тримається, як знаходить у собі сили бути опорою для інших навіть у найважчі моменти. Ми не так часто бачимося, як хотілося б, але я ціную кожну зустріч", - казала про нього Наталка.

Але днями стало відомо, що Денисенко та Федінчик розлучаються. Виявилося, що акторка стала ініціаторкою розриву шлюбу, їхню справу розглянуть вже у травні.