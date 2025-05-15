Наталка Денисенко официально развелась с мужем-военным: в суде назвали причину

Украинская актриса Наталка Денисенко официально развелась со своим мужем Андреем Фединчиком после 8 лет брака.

Об этом говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт открытых данных Opendatabot.

Расторжение брака проходило в Богунском суде в городе Житомир. Развод супругов вступил в силу 8 мая 2025 года.

Примечательно, что в суде ни Денисенко, ни Фединчик не появись.

"Стороны на судебное заседание не явились, о дате, времени и месте его проведения были сообщены должным образом, направили в суд письменные заявления с просьбой проводить судебное заседание в их отсутствие", - сказано в документе.

Наталка Денисенко официально развелась с мужем-военным (скриншоты)

Причина развода Денисенко и Фединчика

Также впервые стало известно, что стало причиной развода звездных супругов. В заявлении истицы, то есть Денисенко, указано, что они с Фединчиком "потеряли чувства друг к другу".

"В связи с разными взглядами на жизнь, отсутствием взаимопонимания и потерей чувства друг к другу брачные отношения между ними прекращены, совместного хозяйства не ведут. Примирение считает невозможным", - сказано в документе.

Что известно про отношения Денисенко и Фединчика

Будущие супруги познакомились на съемочной площадке сериала "Клан ювелиров", где между актерами возникли чувства. На тот момент Андрей Фединчик был женат на другой девушке. Однако вскоре он понял, что не может скрывать свои чувства к Денисенко и все рассказал жене и развелся.

В апреле 2017 года актеры поженились, а уже в сентябре у них родился сын Андрей.

В своих интервью Денисенко не раз признавалась супругу в любви, рассказывала о том, что у них было несколько свадеб и они готовы повторять их практически каждый год.

После начала полномасштабного вторжения РФ Фединчик присоединился к ТРО, а затем стал военнослужащим. Где именно он служит и какую работу выполняет в ВСУ, ни Наталка Денисенко, ни сам Фединчик не рассказывали.

В конце 2024 года актера прооперировали в Ужгороде - ему установили титановые импланты в позвоночник.

В марте 2025 года Денисенко рассказала, как война изменила ее мужа. При этом она отмечала, что чувствует к супругу тотальное уважение.

А уже в апреле стало известно, что супруги разводятся. Инициатором выступила сама Денисенко. Более того, в сети уже ходят слухи, что у артистки есть новый возлюбленный.

Ни Денисенко, ни Фединчик пока публично не комментировали развод.



Наталка Денисенко с мужем и сыном (фото: instagram.com/natalka_denisenko)