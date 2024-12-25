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Чоловік-військовий Наталки Денисенко переніс складну операцію

Середа 25 грудня 2024 17:30
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Чоловік-військовий Наталки Денисенко переніс складну операцію Наталка Денисенко з Андрієм Федінчиком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка українських серіалів Наталка Денисенко повідомила, що її чоловік-військовий, актор Андрій Федінчик, переніс складну операцію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram акторки.

Зі слів артистки, наразі подружжя разом із дітьми перебуває в Ужгороді, де Федінчику зробили операцію.

"Ми приїхали до Ужгорода, а саме до клініки Антона Антоновича. Саме тут моєму чоловікові зробили дуже-дуже складну операцію. Тому декілька днів ми тут. Антон Антонович (лікар) зробив просто неймовірне. Розповім вам подробиці трішечки пізніше", - розповіла зірка.

Чоловік-військовий Наталки Денисенко переніс складну операцію

Скріншот

Денисенко не розкривала подробиць, але зазначила, що операція була складною. Зараз вони залишаться в Ужгороді ще на кілька днів.

Акторка пообіцяла, що після консультації з лікарем розповість більше про ситуацію та причини, через які її чоловікові знадобилася операція.

Чоловік-військовий Наталки Денисенко переніс складну операцію

Скріншот

Варто зауважити, що медик, який проводив хірургічне втручання Андрію Федінчику, є фахівцем у галузі нейрохірургії та онкології.

Нагадаємо, актор ще на початку повномасштабного вторгнення Росії долучився до територіальної оборони.

Де саме він служить - інформації немає. Відомо лише, що Федінчик оформив заповіт, у якому все своє майно залишив дружині.

До слова, раніше ми писали, що Єфросиніна вперше за довгий час возз'єдналася з чоловіком-військовим.

Також Мірзоян зізнався, як повномасштабна війна змінила його стосунки з дружиною.

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