"Цей рік був пеклом". Віктор Розовий зрадив дружині: вони розлучаються

Український комік Віктор Розовий, відомий багатьом українцям як гуморист з команди "Загорецька Людмила Степанівна" у "Лізі сміху", розлучається з дружиною, актрисою Ольгою Мерзлікіною. Пара пробула в офіційному шлюбі трохи більше ніж рік.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram вже колишньої обраниці гумориста.

З допису Ольги стало відомо, що причина її розриву з Віктором - зрада з його боку.

"Офіційно - подали заяву на розлучення через зради Віктора під час наших стосунків. За процедурою - попереду місяць на отримання свідоцтва про розірвання шлюбу", - повідомила актриса.

За словами Мерзлікіної, цей рік виявився надзвичайно важким для них обох.

"Будьте певні, цей рік був пеклом для обох, більш ніж можна уявити. Усе, що виринуло, боліло не менше, ніж ситуація з пораненням. Ми чесно старались: працювали як у сімейній терапії, так і кожен окремо. Цей рік ми намагались бути поруч, бути підтримкою", - додала модель. Віктор Розовий і Ольга Мерзлікіна розлучаються (фото: instagram.com/myronmuza)

Вона також зазначила, що прожити дві паралельні реальності виявилося виснажливо.

"Приймати не одну, а одразу дві нові реальності - виснажливо. Я не можу це стерти чи просто забути. Кожен залишається зі своєю правдою", - написала екс-обраниця Розового.

Ольга наголосила: це всі деталі, які вони готові повідомити публічно.

"Це єдині деталі, що ми оприлюднюємо. Інших не буде. Така наша мирна угода. Повірте, як би не хотілось кричати, я не приймаю того, що цей весь бруд переслідуватиме мене тінню у публічному просторі довіку. Таке моє рішення. Тому бажаю нам обом розважливості у своїх наступних кроках, а усім журналістам - стримання і людяності, аби не провокувати нас на порушення домовленостей своїми запитаннями", - висловилася акторка. Віктор Розовий і Ольга Мерзлікіна розлучаються (фото: instagram.com/myronmuza)

На завершення вона повідомила, що перерахувала залишок публічного збору на рахунок Віктора.

"2 672 550 грн залишку з публічного збору з моєї банки вже переадресовані на банківський рахунок Віктора. Дякую техпідтримці Монобанку. Далі - кожен окремо", - підсумувала Мерзлікіна. Віктор Розовий і Ольга Мерзлікіна розлучаються (фото: instagram.com/myronmuza)

Позиція Розового

Свою позицію озвучив і сам комік. Він підтвердив розлучення, наголосивши, що рішення було спільним та обговореним без конфліктів.

"Ми - розлучились! Одразу скажу: ніхто нікого не кидав, ми зустрілись і по-дорослому все обговорили, прийнявши таке рішення! Просто, коли зустрічаються дві повноцінні особистості, важко стати половинками одне одного. Попрошу без хейту! Ні в мій бік, ні в її! Бруд лити не маю бажання, але і сумувати не буду!", - наголосив гуморист. Віктор Розовий і Ольга Мерзлікіна (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

До речі, ще на початку травня, коли подружжя офіційно не коментувало кризу у стосунках, у соцмережах з’явився допис однієї з користувачок платформи X. Вона розповіла, що їй несподівано написав Віктор Розовий.

"Пише мені чоловік "Привіт", кидає фото із самознищенням, дивлюся, а то Віктор Розовий. Пишу йому "А своїх фото немає?". Видалив чат", - ділилася юзерка. Розовий писав іншим жінкам під час стосунків з Ольгою (скріншот)

Тоді ця історія виглядала курйозно, але тепер набуває зовсім іншого відтінку на тлі офіційної заяви про розлучення.

Нагадаємо, лише у березні 2024 року Віктор Розовий, тоді ще військовий третьої штурмової бригади "Азову", вперше показав свою дружину після розпису.

Тоді заради весілля зі своєю коханою Ольгою він взяв коротку відпустку зі служби. Святкування відбулося у Львові, а ведучим події став Ігор Ласточкін.

Зазначимо, що того ж місяця під час служби Розовий отримав уламкове поранення в голову. Завдяки вчасній медичній допомозі його вдалося врятувати, однак попереду була тривала реабілітація - вона триває й досі.