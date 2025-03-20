Наталка Денисенко відповіла, як війна змінила її чоловіка-актора, який зараз у ЗСУ

Популярна українська актриса театру і кіно Наталка Денисенко розповіла, як війна вплинула на її чоловіка, актора Андрія Федінчика, який зараз служить у ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її інтерв'ю виданню OBOZ.UA .

Актриса зазначила, що війна відкрила в чоловікові нові якості.

"Я відчуваю до нього тотальну повагу. Він завжди був сильною людиною, але війна відкрила в ньому ще більше витримки, мужності й мудрості. Захоплююся тим, як він тримається, як знаходить у собі сили бути опорою для інших навіть у найважчі моменти. Ми не так часто бачимося, як хотілося б, але я ціную кожну зустріч", - підкреслила актриса.

Водночас вона розповіла, як вони підтримують стосунки на відстані. Денисенко зізналася, що вони не люблять розмовляти телефоном.

"Ми не телефонуємо одне одному - мій чоловік ніколи не любив довгих розмов телефоном. Зазвичай це аудіоповідомлення або відео. Наприклад, я записую щось про нашого сина Андрійка - як у нього справи, що його цікавить, які в нього нові відкриття. У відповідь чоловік теж надсилає відео або голосове повідомлення. У цих коротких зверненнях немає зайвих слів, але головне - турбота, тепло і відчуття, що ми все одно поруч, навіть на відстані", - підсумувала артистка.



Наталка Денисенко з чоловіком і сином (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Що відомо про службу Андрія Федінчика

Актор з перших днів повномасштабного вторгнення РФ взяв до рук зброю. Спочатку долучився до тероборони, а нині є чинним військовослужбовцем. Де саме він служить і яку роботу виконує в ЗСУ, ані Наталка Денисенко, ані сам Федінчик не розповідають.

Наприкінці 2024 року йому зробили складну операцію в Ужгороді.

Невдовзі Денисенко детальніше розповіла про діагноз чоловіка, через що його прооперували. Федінчику зробили форамінотомію, тобто лікарі розширили отвір між хребцями, і це дало змогу зняти тиск на спинний мозок і нерви. Крім того, військовослужбовцю встановили титанові імпланти в хребет.



Наталка Денисенко та Андрій Федінчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

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