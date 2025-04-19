Наталка Денисенко розлучається з чоловіком-військовим: що відомо

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик більше не разом. Акторка подала на розлучення з чоловіком-військовим після 8 років шлюбу.

Як стало відомо з судового реєстру, Денисенко виступає позивачкою у справі про розлучення. Заяву про розірвання шлюбу направили до суду ще 31 січня 2025 року.

У матеріалах справи заявлено, що у січні представник акторки звернувся з проханням про припинення шлюбу. 3 лютого 2025 року суддя Богунського районного суду Житомира відкрив провадження. Справа була призначена до розгляду у спрощеному порядку з повідомленням обох сторін.

Запис в реєстрі про розлучення (скриншот)

Денисенко засідання не відвідувала. Через адвоката вона попросила про розгляд заяви за відсутності сторін. Федінчик також не був присутній у суді. Він письмово повідомив про згоду з позовом й теж попросив розглянути справу без його участі.

У березні суд ухвалив залишити справу без руху, оскільки "позовна заява подана без додержання зазначених до неї вимог". Тоді акторці дали п'ятиденний термін для усунення недоліків. Далі справу розглянуть вже 8 травня.

Денисенко та Федінчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Наталка та Андрій поки не коментували своє розлучення. Пара давно не з'являється разом у соцмережах, хоча раніше ділилися спільними фото та відео. Ба більше, вони відписалися одне від одного в Instagram.

Разом з цим з'явилися чутки, що в акторки могли з'явитися нові стосунки. 13 квітня вона начебто була помічена на побаченні в Києві з невідомим. За словами інсайдера, вони деякий час провели в авто. Чоловік поцілував Наталку в губу, а потім вони під руку пішли в кафе.

Денисенко з чоловіком-військовим (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Нагадаємо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик прожили у шлюбі 8 років. У них є спільний син Андрій. Кохання між ними зародилося на знімальному майданчику серіалу "Клан ювелірів", де між акторами виникли почуття. У квітні 2017-го вони одружилися, а весілля зіграли на Мальдівах. Восени того ж року у них народився син.

У 2022 році зірка "Кріпосної" та "Будиночку на щастя" Андрій Федінчик долучився до ЗСУ, щоб захищати Україну від російського вторгнення. Відтоді пара мало проводила час разом. Водночас Наталка завжди висловлювала підтримку чоловікові, який боронить Батьківщину.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)