"Не чекав такого від нього". Зірки шоковані розлученням Розового: що пишуть Ласточкін, Раміна та інші

Мережу сколихнуло неочікуване розлучення : комік і військовий Віктор Розовий та акторка Ольга Мерзлікіна оголосили про розрив. Новина викликала бурхливу реакцію в мережі - не змовчали навіть зірки.

Акторка першою оголосила про розлучення і причиною назвала зради чоловіка. Як на це відреагували в мережі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Як в мережі відреагували на розлучення Розового

В офіційному шлюбі Віктор та Ольга пробули трохи більше ніж рік. На долю пари випало чимало випробувань, адже комік служив у лавах ЗСУ і в березні минулого року отримав важке уламкове поранення голови. Відтоді він проходив тяжку реабілітацію. Дружина була поруч, проте зберегти шлюб не вдалося. Причиною розриву вона назвала зради чоловіка у стосунках.

Користувачі емоційно відреагували на новину, адже багато хто надихався коханням пари. Здавалося, що вони живуть у гармонії та підтримці. Проте реальність виявилася інакшою. Не змогли пройти повз й деякі представники українською шоубізу, які особисто знайомі з коміком та акторкою. Серед таких зокрема Ігор Ласточкін, який зараз сам захищає українців в лавах Сил оборони, та журналістка Рааміна.

"Оля, ви неймовірна жінка! Коли прочитала, не повірила, що це правда. Бажаю кожному з вас щастя", - написала Раміна.

"Шкода. Оля, бажаю тобі сил все пережити… Красива, талановита - маєш бути щасливою", - підтримав Ласточкін.

"Шкода тебе, не чекав такого від Віктора, ви були прикладом для мене в ці важкі часи", - написав колишній актор та бойовий медик Петро Конопля.

Коментарі користувачі під дописом Ольги (скриншот)

Знайшлися в мережі люди, які висловлювали критику. Зокрема накинулися на Ласточкіна за підтримку жінки, проте він швидко поставив провокатора на місце.

Коментарі Ласточкіна під дописом Ольги (скриншот)​​​​​​​

Зазирнули знаменитості й на сторінку до Розового. І якщо Ігор висловив підтримку, пожартувавши про "зіпсовану статистику" шлюбів, то от медик Конопля різко проїхався по зрадах.

Коментарі користувачів під дописом Розового (скриншот)

Що відомо про розлучення

У своєму повідомленні в Instagram Ольга розповіла, що причиною розриву з Віктором стала його зрад. Вони намагалися налагодити стосунки, навіть ходили до терапевтів разом і окремо. Проте все ж зберегти шлюб не вдалося.

"Приймати не одну, а одразу дві нові реальності - виснажливо. Я не можу це стерти чи просто забути. Кожен залишається зі своєю правдою", - зауважила вона.

Зі свого боку Розовий підтвердив розлучення та заявив, що вони ухвалили це рішення спільно.

"Просто, коли зустрічаються дві повноцінні особистості, важко стати половинками одне одного. Попрошу без хейту! Ні в мій бік, ні в її! Бруд лити не маю бажання, але і сумувати не буду!" - сказав він.